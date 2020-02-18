日本女高中生「遭電車輾過」亡！墜軌前手機放長椅　拍下全程

▲女高中生18日上午突然墜軌，疾駛電車輾過慘死，生前手機放長椅「拍下全程。」（示意圖／翻攝自免費圖庫Pakutaso）

記者趙蔡州／綜合報導

日本橫濱市瀨谷區18日上午發生一起死亡意外。有一名17歲女高中生在「相鐵線」瀨谷車站候車時，突然不明原因墜落在鐵軌上面，遭疾駛而過的特急電車輾壓重傷身亡。警方事後到場發現，女子在意外發生前，疑似把手機放在附近椅子，對著鐵軌的方向錄影，詳細情況仍待後續釐清。

根據日本《全日本新聞網》報導，死者就讀高中二年級，居住在神奈川縣大和市，她18日上午7時許不明原因墜落鐵軌，隨即被一列過站不停的特急電車輾壓，站台工作人員見狀嚇得立刻報警。警方接獲通報趕到現場時，女學生已經明顯死亡。

警方調查發現，根據車站的監視器畫面顯示，女子應該是在電車通過前，在無外力推擠下從月台墜落，他們還在現場旁邊一個長椅上發現疑似死者的手機，手機攝像頭朝著鐵軌方向且一直開著錄像功能，詳細情況仍待進一步釐清。

日媒報導也指稱，女學生的推特帳號18日有上傳一段影片，內容是女學生自己的墜軌畫面，警方正在對此進行調查。

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