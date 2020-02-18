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鴻海新北設廠「口罩將被徵收」　霸氣回應：替台灣貢獻一些力量

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▲高雄光南大批發商場免費發放防戶口罩。（圖／記者許宥孺攝）

▲鴻海將在新北土城建置口罩生產線。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者林彥臣／綜合報導

因應從中國武漢爆發的新冠肺炎（COVID-19），台灣口罩產線全開，供應廣大的口罩需求，鴻海集團也投入口罩供應，將在新北市設立口罩工廠，規劃在土城頂埔廠區設首條生產線，並自製部分設備，知情人士透露，鴻海目前規劃與關聯企業鴻騰六零八八精密合作，並透過管道掌握原物料供應，前期作業均已準備就緒。

根據《中央社》報導，知情人士透露，農曆春節過後的1月底，鴻海董事長劉揚偉針對疫情狀況召開內部會議，研商在中國大陸和台灣設立口罩產線，會中決議中國大陸產線優先用於集團近百萬員工內部生產防疫保障，而台灣產線則以供應社會大眾需求為主，拍板定案後，鴻海內部主管在2月初就先與新北市政府相關機構聯繫，提出相關計畫。

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▲左起為鴻海副董事長李傑、創辦人郭台銘、董事長劉揚偉。（圖／記者姚惠茹攝）

▲鴻海董事長劉揚偉。（圖／記者姚惠茹攝）

鴻海目前規劃與關聯企業鴻騰六零八八精密合作，在新北市土城區設立口罩生產線，除了部分設備由鴻海集團自製外，並已經和專業設備製造商聯繫，預計未來一個月在頂埔廠區架設首條口罩生產線，並透過管道掌握原物料供應，前期作業均已準備就緒。

新北市經發局長何怡明18日接受《ETtoday新聞雲》電訪表示，鴻海是在二月初主動聯繫經發局，表示願意設廠生產口罩，詢問市府可否提供相關協助，因為鴻海沒有製造口罩經驗，對於相關醫材認證申請作業不熟悉，經發局也立即協助盤點鴻海用什麼方式申請最適合。

何怡明表示，經發局也在設備跟原料提供名單提供鴻海接洽，目前朝向統一徵用的方向進行，整個準備過程中，以簡短的時間內快速的給予協助，目前為止，幾乎每天都有確鴻海狀況，包括原料跟設備、徵用的規定，對於鴻海來說，口罩生產是新的經驗，他們現在也持續盤點公司資源。

鴻海接受《中央社》訪問時重申，公司在台灣確實有自製口罩的規劃，並且已與相關設備及物料廠商接觸，同時感謝地方政府的大力協助，也希望能替台灣社會貢獻一些力量，相關生產細節規劃中。

對於鴻海將生產口罩，經濟部官員提醒鴻海自製醫療等級口罩，須申請醫療器材許可證，以免違反現行法規。新北市市長侯友宜17日也表示，鴻海集團確實已派人與市府接觸，他樂觀其成這件好事並全力支持。

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