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新冠肺炎影響民眾還款時間　信用卡費最多可緩繳6個月

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▲▼金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

▲金管會宣布，受到疫情影響，導致個人貸款還款有困難，可採取2大措施。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情持續延燒，金管會今（18）日宣布，受疫情影響者，使得個人貸款的還款有困難，可採取2措施，包括信用卡帳單應付帳款可申請緩繳3至6個月，以及個人貸款本金或利息可申請展延3至6個月，展延期間免收違約金及遲延利息。

金管會銀行局副局長莊琇媛表示，金管會在2月14日邀集銀行公會及6家銀行討論有關個人貸款因受疫情影響，還款有困難者的協處機制部分，做出5大結論，希望所有銀行配合辦理。

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首先是協處機制適用對象為受疫情影響還款有困難者，也就是客戶被隔離或還款有困難時，銀行可自行決定是否要受理，以及需要什麼文件證明；其次，協處機制產品範圍是個人金融產品，包括房貸、車貸、消費性貸款、信用卡款項等。

第三，協處措施則有2項，其中信用卡款項部分，信用卡帳單的應付帳款得申請緩繳3至6個月，緩繳期間免收違約金及循環利息；另一項則是其他個人貸款，本金或利息可申請展延3至6個月，展延期間免收違約金及遲延利息；第四，協處機制期間是今年2月起至7月底止。

第五，在個人信用紀錄方面，因該機制於特殊情況及短暫期間並經銀行同意與債務人達成的協處機制，債務人在緩繳或展延期間，依協處條件無須繳納相關本金或利息，在清償期尚未屆至之情況下，非屬信用不良，也不會發生有繳款遲延信用紀錄的情形。

莊琇媛指出，會議結論已函請銀行公會轉知各銀行參考辦理，同時也提供民眾相關貸款資訊，並請銀行公會蒐集所有銀行為因應疫情提供的貸款產品及債務協處機制，並在公會網頁設置專區，明列各銀行提供的產品及連結網站，以利民眾查詢。

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