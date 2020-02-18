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施振榮號召組成國家隊　「台灣全球無線平台策進會」今成立

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▲台灣全球無線平台策進會理監事。（圖／台灣全球無線平台策進會提供）

▲台灣全球無線平台策進會理監事。（圖／台灣全球無線平台策進會提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁（2353）創辦人施振榮出面號召成立的「台灣全球無線平台策進會」，今（18）日召開會員大會正式成立，選出交大副校長林一平擔任理事長，並邀請施振榮擔任榮譽理事長，來自各領域的業者將攜手搶攻物聯網市場的新機會，並將以「GloRa」品牌打出台灣「夢幻虛擬國家隊」。
 
「GloRa(Global Radio)」源自軍方（中山科學研究院）技轉民間應用在物聯網領域的窄頻無線傳輸技術，為推動該技術發展及應用，實踐「萬物智聯」的願景，施振榮與林一平在去年10月4日發起成立「台灣全球無線平台策進會」，選出策進會理監事及理事長後，展開運作。
 
對於獲選為策進會理事長，林一平表示，施振榮先生推動的王道精神倡議以「共創價值、利益平台」來推動各領域業者在此平台上合作，追求整個王道產業生態的利益平衡，而Glora是一個以無線通訊為主的產學研共創平台，由眾人貢獻自己所長，一同享受共創的成果。
 
施振榮指出，台灣全球無線平台策進會推廣的「GloRa」是一個開放創新的平台，業者自行建構採用GloRa技術的基礎建設應用在物聯網有幾點優勢，包括傳輸穩定可靠、低功率、易維護、高資安性、具彈性規模且經濟效益較高，期待以虛擬夢幻國家隊迎向全球AIoT崛起的大契機。

策進會選出包括林一平、智頻董事長林佳璋、凌群電腦總經理劉瑞隆、南京資訊董事長吳宗寶、宏碁通信總經理薄占平、全波科技總經理童玉瑋、台灣物聯網產業技術協會顧問何寶中、台北市電腦公會副總幹事張笠、優仕達資訊總經理曾銀宏等九位擔任理事。

請繼續往下閱讀...

環球經濟社社長林建山、智聯服務董事長施宣輝、常榮機械營運長阮信榮等三位擔任監事。

目前「台灣全球無線平台策進會」的會員包括宏碁集團旗下相關企業，像是宏碁通信、宏碁智通、智聯服務、展碁，以及其他企業包括全波、智頻、聯發科、凌群、南京資訊、常榮機械等等，還有交通大學、工研院、資策會、台北市電腦公會、台灣物聯網產業技術協會等單位。
 
施振榮指出，雖然大環境的挑戰很多，但台灣還是要走出去才有未來，且台灣以王道的策略與美國「贏者通吃」的策略不同，台灣走出去的策略是要「做世界的朋友」，相信未來藉此平台，台灣在無線通訊的最後一哩路也可占一席之地，進而扮演主導的地位。
 
目前在「GloRa」技術的相關應用，除了台灣包括台塑集團、友達集團、緯創資通等企業已導入製造業廠區監控的相關應用外，還可進一步應用在智慧交通、智慧城市與感測、智慧交控與路燈控制、智慧城市與Ubike、智慧農業、緊急救援人員的定位外，未來還將推向國際市場。

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