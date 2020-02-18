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華映賣廠！京城銀悲觀看待華映呆帳回收　可能拖到明、後年

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▲▼京城銀行。（圖／資料照）

▲華映的教訓，京城銀行對中小企業放款的策略也略有調整。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

華映去年底舉行臨時股東會，決議處分楊梅、龍潭資產與土地，最大債權銀行京城銀今（30）日舉行法說會，有擔保的東西，如果該企業要處分京城銀是支持的，若賣不掉透過法院拍賣，如果走法院招標程序，大概明後年才會結束。

根據京城銀的法說資料顯示，去（2019）年京城銀的稅後純益為34億元，每股稅後純益（EPS）為2.99元，但是仍然較2018年的28.78億元、EPS2.51元還是持續成長，稅前ROE(股東權益報酬率）也達到了10.26%，整體的資產品質維持過往高水準，逾放比0.01%、全體放款覆蓋率達到1.44%、法定盈餘公積達到了一個股本，顯示京城銀有能力增加發放股利，但是京城銀仍表示，還要看今年的營運情況。

請繼續往下閱讀...

京城銀去年因為打銷華映的債權約29億元，使得獲利略有影響，針對華映要賣廠，呆帳的回收。京城銀董事長戴誠志表達看法，有擔保的東西，如果華映要賣京城銀一定支持，如果真的賣不掉，也會走法院的招標程序，京城銀希望可以在這個案子上做一個結束。

▲面板廠華映。（圖／資料畫面）

▲京城銀看待華映賣廠房之事，並不太樂觀。（圖／資料畫面）

但是，是否有機會在短時間內回收債權？戴誠志認為，如果華映可以把廠房順利賣出，今年就可以將呆帳回收（可回沖獲利），但他個人沒有這麼樂觀，可能會走到法院招標程序，時間就要拖1~2年，呆帳回收可能就要到明（2021）、後（2022）年。

因為華映的教訓，京城銀對中小企業的放款也做了重新檢討，回歸到銀行本身懂得的產業。戴誠志表示，原本是因為「大同」是一個百年的企業，但華映確實是做錯了，所以未來中小企業放款京城銀都有各個小組分類研究，對於懂得的產業進行放款、與客戶溝通，戴誠志認為，中小企業放款他有信心會逐步回升、恢復動能。

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