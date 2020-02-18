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東京又增3例確診「其中2人重症」　日本境內累積達72例

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▲▼新冠肺炎,新冠病毒,武漢肺炎,日本東京。（圖／路透）

▲新冠肺炎疫情在東京持續擴散。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

日媒TBS報導，日本東京今（19）日新增3人感染新冠肺炎（COVID-19），日本境內已經累積72例，加總「鑽石公主號」郵輪累計的542人感染，總感染數來到614。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今日新增的3名病例中，其中1人是80多歲的無業男子，另1人則是50多歲的男性公司職員，這兩人都是重症患者；至於剩下的1人，則是東京大田區牧田綜合醫院「蒲田分院」一名男醫師的兒子，他是20多歲的男子，男醫師是在16日確認感染。在東京被確認的感染者總共來到22人。

發稿：1756

更新：1825

 
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