▲泰國曼谷商場傳槍擊。(圖/翻攝自推特)

記者陳亭伃/綜合報導

根據俄羅斯衛星通訊社報導,泰國曼谷傳出商場槍擊案,一名槍手持槍掃射目前傳出一死、至少10人重傷。據悉發生槍擊地點為「世紀電影廣場」,槍手為一名進入掃射後,造成一名婦女當場身亡。

目前警方尚未逮捕槍手,正在全力追緝中。

Rescue workers said a woman was killed while another was injured after a person opened fire at a shopping mall in downtown #Bangkok on Tuesday afternoon.... @NummarAlisa https://t.co/OBLfP8kPwp