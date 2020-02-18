巴菲特上季出脫蘋果股票價值237億　今受訪表示「如果可以，希望能持股100%」！

▲股神巴菲特(Warren Buffett)。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝仁傑／綜合報導

根據美國證券交易委員會（SEC）檔案顯示，巴菲特（Warren Buffett）旗下的波克夏（Berkshire Hathaway）上季出售了超過8億美元（約新台幣237.6億元）的蘋果公司（AAPL-US）股票。

9TO5Mac報導，資料顯示，巴菲特旗下的Berkshire Hathaway集團在去年第四季斥資5.49億美元收購了美國超市巨頭「Kroger」2.4％的股份，另外斥資1.92億美元收購了生技製藥公司「Biogen」0.4％的股份。總計花了7.41億美元。

請繼續往下閱讀...

波克夏持股AAPL比例高達5.4％，價值720億美元（約新台幣2.14兆元），因此這次出售8億美元的AAPL股票，算是微不足道。

巴菲特今天接受CNBC 訪問時表示，波克夏現在擁有蘋果約5％的股份，他希望能夠擁有更多股份，如果可以的話，希望是100％持有。

這意味著巴菲特對於蘋果的財務及業務表現十分有信心，且對AAPL的前景抱持著相當積極的態度。



＃ 小心！她變臉比3C升級的速度還快.....

►巴菲特：馬斯克是偉大的企業家 但Tesla並不是個好投資

►睽違10年！蘋果發布官方遊戲 致敬大股東巴菲特

►蘋果警告因疫情本季營收無法達標 台積電：目前不因此調整Q1財測