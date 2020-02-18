第19～22例「中部家庭群聚」掌握接觸者235人　還有22人檢驗中！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（18）日表示，針對中部家庭群聚事件，截至目前共掌握4名個案的接觸者共235人，並已完成採檢200人、32人有適當防護無需採檢，其中3人確診（已分別於2月16日及17日公布），目前175人陰性，還有22人檢驗中，將持續監測這些接觸者健康情形。

指揮官陳時中說，22名確診個案中，1名死亡，2名出院，其餘19名個案病況穩定，持續住院隔離，除中部家庭群聚個案接觸者持續追蹤外，其餘個案接觸者尚有87人持續居家隔離，其中7人有症狀已通報（4人二採陰性、3人檢驗中）；另2月3日自武漢返台的台商團，除2月4日確診個案外，其他246人已於今日上午7點全數解除隔離。

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截至下午4點，國內新增28例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報1,897名個案，含22名確診、1,795名排除，餘隔離檢驗中（44名初驗陰性、其餘待檢驗）。

依據中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，截至今日下午3點半，中國大陸全部31省市區（不含港澳特別行政區）累計確診72,438例新冠肺炎感染個案，其中1,868例死亡。多省市疫情已由輸入轉為本地病例為主，湖北省新增病例數持平，其餘省市增幅趨緩。

指揮中心進一步表示，國際間累計854例確診病例，分布於27個國家/地區；病例數以日本鑽石公主號445例(含本國籍4例)、新加坡77例、香港60例、日本54例及泰國35例為多；病例中4例死亡，為法國、日本、香港及菲律賓各1例，全球已逾72國實施中國大陸旅遊限制措施。