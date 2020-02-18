WHO：新冠肺炎患者「80％症狀輕微」將康復　中國境外未大流行

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞引述數據指出，80％新冠肺炎病患症狀輕微，將可康復。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞表示，80％新冠肺炎患者症狀輕微並將康復，此外，孩童染疫風險與成人相比小了許多。突發衛生事件執行主任萊恩（Michael Ryan）指出，雖然疫情已經蔓延到中國境外25國，但仍不該被稱為「大流行」，因為尚未出現有效的社區感染。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在瑞士日內瓦總部表示，根據目前數據，80％患者症狀輕微，將會康復，「新冠病毒似乎不如其他冠狀病毒一樣致命，包括SARS與MERS」，關於孩童染疫風險較小的原因，但仍需更多研究來釐清。

《衛報》報導，此論點來自中國湖北省官方的4.4萬份病例。譚德塞說明，「80%病患出現輕微症狀並且將會康復。14%患者出現嚴重症狀，包括肺炎與呼吸急促。5％患者出現危急症狀，包括呼吸衰竭、敗血性休克與多重器官衰竭。2%病例致命。」他指出，「（患者）年齡越大，死亡風險越高。」

譚德塞提到，雖然中國新增病例數字下降，但「這個趨勢必須被非常小心地解讀，趨勢是會改變的」，專家們對於疫情開始有了更清楚的了解，將繼續努力協助各國防疫。

▲WHO秘書長譚德塞（左）與突發衛生事件執行主任萊恩（右）。（圖／路透）



WHO突發衛生事件執行主任萊恩認為，雖然疫情已蔓延到中國境外25國，但不該被形容是「大流行」，「真正的問題應是中國境外是否出現有效的社區感染，而我們目前尚未觀察到這一點。」

此外，部分病例顯示，潛伏期可能超過14天。中國官媒《環球時報》指出，有一名病患到武漢34天以後才確診，另一人與武漢居民接觸94天以後才證實染疫。

英國南安普敦大學高級研究員海德（Michael Head）表示，「根據我看到的最新數據，95％的人潛伏期不到12天」，雖然有例外，但34天與94天潛伏期不太可能發生，這些人應該有更晚近的接觸史。他強調，潛伏期的推算奠基於可靠證據，而學者們無時無刻都在學習、獲取新資訊，因此隨著疫情發展，這些理論都很有可能被修正。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！