旺宏第4季獲利季減近六成　價格走勢因疫情「掉進霧中看不清楚」

▲旺宏董事長吳敏求。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

旺宏（2337）今（18）日舉行法說會，受到季節性、價格因素及大客戶提前拉貨影響，旺宏第4季每股獲利0.41元，較上季1.01元減少59%；全年每股獲利為1.64元，較去年的4.94元大減三倍，為近三年低點。

旺宏去年第4季合併營收為95.81億元，季減20%、年增7%；營業毛利為25.06億元，季減30%、年減1%；營業毛利率為26%，比上季30.03%減少約4個百分點、比前年減少約2個百分點。旺宏副總經理葉沛甫表示，受到美元升值因素，匯率侵蝕毛利率約2個百分點，減產因素則影響3個百分點，然而旺宏維持「不殺價取量」的原則，去年全年毛利率仍符合預期。

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旺宏去年第4季營業利益為7.62億元，季減57%，年增24%；營業利益率8%，較上季的15%減7個百分點、較前年同期的7%增1個百分點；稅前淨利為5.94億元，季減68%、年減81%；稅後淨利為7.54億元，季減59%，年減74%；每股盈餘為0.41元，較上季1.01元減少59%，較前年同期的1.57元減少74%。

產品組合來看，第4季快閃記憶體（Flash）出貨的營收占比為52%，較前一季減少6%，較去年同期增加6%；唯讀式記憶體（ROM）出貨占43%，較於前一季減少34%，較去年同期增加2%。晶圓代工事業群佔本季營收淨額5%，營收淨額較前一季減少24%，較去年同期增加12%。

第4季資本支出為17.22億元，主要為機器設備採購。去年全年資本支出總計為128億，主要用於19奈米和研發費用，較前年的48億元大幅增加。旺宏總經理盧志遠表示，今年資本支出約87億元，主要用於3D儲存型快閃記憶體研發需求。

展望第1季記憶體價格走勢，盧志遠表示，原先預估兩大產品線（ROM和Flash）的價格方向朝向穩定好轉，但因為新冠病毒疫情打亂了原先預期，雖不能說有烏雲，但因為變化很多，比較像是掉進霧中，目前看不清楚是什麼情況，但目前存貨在健康水位。

然而全球5G基地建置，盧志遠表示，目前並沒有因為疫情停止或變慢，整體看來是健康的。