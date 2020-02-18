北都單季增3.6萬戶！NCC公布108Q4有線電視訂戶497萬止跌



▲NCC18日公布108年Q4有線電視訂戶數統計，台北市「北都」有線系統因改變計算方式，訂戶數由上一季5萬8066增為9萬4241戶，成長3萬6175戶，讓108年Q4有線電視訂戶增加1萬2561戶，整體流失情況止跌回升。（製表／陳世昌）



記者陳世昌／台北報導



國家通訊傳播委員會(NCC)18日公布去年108年第四季有線電視訂戶數統計，合計全國共有64家有線電視系統商，總訂戶數達497萬4839戶，較去年第三季的訂戶數496萬2278戶，增加1萬2561，讓已持續8季的有線電視訂戶流失情況，出現止跌回升。



根據NCC公布的資料，108年第四季有線電視訂戶中，台北市北都數位有線電視因改變計算方式，訂戶數由上一季5萬8066增為9萬4241戶，增加3萬6175戶，是總訂戶數止跌的主要原因，若依有線系統集團統計，凱擘、中嘉、台固、TBC、台數科等5大MSO訂戶數仍呈現下跌走勢。





▲NCC18日公布108年Q4有線電視訂戶數統計，較去年同期減少10.2萬戶。（製表／陳世昌）



若與前一年同期做比較，108年Q4總訂戶數497萬4839戶，107年Q4訂戶數507萬7382戶，仍下跌10萬2543戶，下跌比率2.02%。



根據NCC最新統計，「北都數位」訂戶數由5萬8066增為9萬4241戶，增加3萬6175戶，主要是以前對訂戶數的認定統計方式不同，據了解，以前北都並未將「訂寬頻送有線電視」的訂戶列入有線電視訂戶，經NCC新釐清後合併計算，才讓訂戶數大增。





▲北都有線電視因授權費爭議陷斷訊危機，東森電視、緯來電視台13個頻道近日以文字跑馬方式預告21日將對北都斷訊（圖／網友提供）





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