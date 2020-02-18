勞動部砸5億預算提高無薪假補助　勞工每人最高月領1萬8960元　

▲勞動部常務次長林三貴。（圖／資料照）

記者余弦妙／台北報導

勞動部為協助在職勞工因應新冠肺炎(COVID-19)對就業穩定的影響，將在2月21日發布修正「充電再出發訓練計畫」，並公告對於減少正常工時參加訓練課程的勞工，補助訓練津貼時數提高為每月120小時；事業辦理訓練課程，補助訓練費用上限也提高到新臺幣350萬元。

勞動部表示，國內相關產業（如觀光旅遊業）營運已受影響及衝擊，事業單位為維持營運，可能採行勞雇協商減少工時，這段期間，勞工可參加勞動部的「充電再出發訓練計畫」，提升技能，勞動部也為此將《傳染病防治法》所定的傳染病防治事由納入計畫適用規定，並提高對勞工及事業單位的補助。

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勞動部常務次長林三貴表示，這項計畫修正後，針對這段期間減少工時參加訓練課程的勞工，補助訓練津貼時數上限特別自100小時提高為120小時，每小時比照基本工資發給158元，參訓勞工最高可領到1萬8,960元的訓練津貼，辦理訓練課程的補助訓練費用上限，也從原190萬元提高到350萬元。

林三貴指出，充電再出發計畫原本預算大約都落在5千多萬左右，目前則是因為武漢肺炎疫情影響，為了讓事業單位可以在人力資源運用上可以多一項選擇，避免在度過這波疫情過後，變成無員工可用的情況，才會提出充電再出發2.0版本，把原先預算提高到5億元。

不過，林三貴也透露，由於這次的疫情也尚未平息，也不知道疫情會蔓延多久，預算雖說是先從就安基金編列5億元，但實際上並無預算上限，只要勞工有需要勞動部就會積極協助。

勞動部表示，計畫受理期間自109年2月21日起，至109年8月31日止（以郵戳為憑），訓練課程辦理期間自受理申請開始至109年12月31日止。凡是經勞資協議實施減班休息，並通報地方勞工主管機關的勞工或事業單位，可撥打24小時免付費客服專線0800-777888，由專人提供諮詢服務，亦可至「台灣就業通」網站查詢相關資訊，或電洽勞動部勞動力發展署所屬分署，以瞭解更多申請資訊。

另勞動部勞動力發展署接獲各地方勞工主管機關通知後，也會主動聯繫各實施減班休息的事業單位，協助勞資雙方申請該計畫。