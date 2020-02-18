新台幣收盤貶6.9分　收30.125兌1美元

▲ 新台幣兌美元收盤貶值6.9分。（圖／資料照）
記者李瑞瑾／台北報導
台北外匯市場新台幣兌美元匯率今（18）天收盤貶值6.9分、收在30.125元兌1美元，成交金額11.57億美元。
新台幣匯率今日開盤以30.07元兌1美元、貶值1.4分開出，隨後轉為升值，最高來到30.012元兌1美元，但午盤之後再轉為走貶，最低來30.125元兌1美元。
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新台幣匯率今日收在30.125元兌1美元、貶值6.9分，是2月7日（匯率30.126兌1美元）、近二周以來新低。
▲ 新台幣兌美元收盤貶值6.9分。（圖／資料照）
記者李瑞瑾／台北報導
台北外匯市場新台幣兌美元匯率今（18）天收盤貶值6.9分、收在30.125元兌1美元，成交金額11.57億美元。
新台幣匯率今日開盤以30.07元兌1美元、貶值1.4分開出，隨後轉為升值，最高來到30.012元兌1美元，但午盤之後再轉為走貶，最低來30.125元兌1美元。
新台幣匯率今日收在30.125元兌1美元、貶值6.9分，是2月7日（匯率30.126兌1美元）、近二周以來新低。
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