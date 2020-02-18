新台幣收盤貶6.9分　收30.125兌1美元

眼見新冠肺炎疫情持續，大陸人民幣匯價在近日不斷維穩後，仍難擋貶值趨勢，今（18日）盤中在岸價、離岸價雙雙「破7」，其中離岸價破7為10日以來首次。英國外匯交易商ATFX分析指出，肺炎疫情可能導致中國經濟成長率跌破6%，並使離岸人民幣匯價呈壓。