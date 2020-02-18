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雙11網購業績挹注　電腦資訊業去年Q4營收創新高

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▲受惠於電商平台的雙11、雙12促銷活動，帶動電腦及資訊服務業2019年第四季整體營收達1118億元，創下歷年單季新高。（圖／經濟部統計處提供）

▲受惠於電商平台的雙11、雙12促銷活動，帶動電腦及資訊服務業2019年第四季整體營收達1118億元，創下歷年單季新高。（圖／經濟部統計處提供）

記者林淑慧／台北報導

經濟部今（18）日發佈最新統計，受惠於電商平台的雙11、雙12促銷活動，帶動電腦及資訊服務業營收成長，2019年第四季整體營收達1118億元，不僅年成長12.0%，營收更創下歷年單季新高。

經濟部統計處今天公布108年第4季電腦及資訊服務業、專業技術服務業及租賃業營業額統計，3項營業額均創下歷年單季新高，年增分別為12.0%、0.8%、8.2%；其中，電腦及資訊服務業的營業額達1118億元，整體營收表現為三者最高。

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官員分析，受惠於企業經營的軟硬體設計需求、金融機構的電腦系統整合帶動多元服務、電商平台的雙11、雙12促銷活動及資訊安全服務需求成長，推升電腦及資訊服務業的營業額表現亮眼。

另外，專業技術服務業的營業額達966億元，年增0.8%，主要受惠於電子產品設計需求增加，加上住宅、商用辦公室及展示陳列道具等設計接案量成長，此外，財務管理、研發服務及企業經營顧問的需求也有明顯成長，進而帶動營業額成長。

受到企業用戶長租業務穩定成長、汽車租賃業者多元化經營，加上戶外休閒娛樂及家庭用品的需求增加，去年第四季租賃業的營業額達363億元，年增8.2%，表現亦相對亮眼。

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