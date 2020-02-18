影／被動投資夯！　達人靠2檔ETF賺進400萬

記者陳心怡／台北報導

投資有許多種方式，每個人適合的投資方法也截然不同，不過對於一般忙碌的上班族而言，不少人會選擇買ETF（指數股票型基金）做投資，原因很簡單，因為ETF主要是被動追蹤某一指數表現，可分散風險且不用整天盯盤。在《雲端最有錢》節目中，來賓「警官ETF達人」蔡至誠就分享自己只靠兩檔ETF，輕鬆賺進400萬。

蔡至誠指出，自己買的第一檔是Vanguard全世界股票型ETF，代號VT，裡頭有全世界47個國家、8000檔的投資標的；另一檔則是Vanguard美國總體債券市場ETF，代號BND，標的是買美國政府公債和公司債。由於蔡至誠非常年輕，才二十幾歲，因此使用股票型占80%、債券型占20%的資產配置，並搭配定期定額購買，只要一有錢就會投入。

蔡至誠提到，自己之所以會選擇美國ETF，而不是台灣ETF，主要原因在於美國ETF涵蓋性較強、歷史悠久、整體費用率低，所以如果想買ETF的人，建議開美國證券戶或者是使用複委託，會比買台灣的元大標普500來得好。

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除了蔡至誠購買的兩檔ETF，「生活選股博士」阿格力表示，這次疫情造成全球淪陷，因此投資人可以關注美國生技相關ETF，像是那斯達克生物科技指數（NBI），自2008年開始，NBI指數成分股每股營收不斷躍昇，大幅超越費城半導體指數，如果是沒有開美股證券戶的人，可以買群益NBI生技（00678）代替。