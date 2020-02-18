電子煙「摩擦鑰匙」在褲中爆炸！　英男左大腿「3度灼傷」…皮全不見

▲電子煙示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃心瑀／綜合報導

電子煙是許多抽菸人士的選擇之一，更因為體積小攜帶方便，很多人會選擇把電子煙放在褲子口袋裡。英國男子理查德（Richard Bingham）慣性地把煙放在口袋裡，但煙意外的跟金屬鑰匙產生磨擦，竟然造成一場小型的爆炸，造成他的褲子黏在大腿上，送醫之後被發現腿部3度灼傷，整塊皮都不見了，畫面十分驚悚。

根據《太陽報》報導，今年37歲的理查德在倫敦北部的一間醫院工作，事發當天他說他先是聽到「嘶嘶聲」，並問其他同事發生甚麼事了，隨後聲音不見，但他突然感受到左邊大腿傳來熱度，他瞬間就知道事情不妙了。

理查德試圖從口袋裡拿出電子煙，但手也被燙傷，不僅煙沒辦法拿出來，就連他想要脫下鞋子跟褲子查看傷勢，也有困難，因為他已經被嚴重燒傷了；他隨後被送往急診室搶救，左大腿遭受3度灼傷，手的部分也因為燙傷起了水泡。

報導中指出，消防人員認為，理查德口袋裡的鑰匙可能是罪魁禍首，煙因為跟金屬物品摩擦導致電池短路，才釀成這次的意外；諷刺的是，理查德的女友就在一間販賣電子煙的店裡工作，卻不知道電子煙跟金屬物品接觸時，有可能會引起爆炸。

對此理查德說，他已經抽電子煙4年了，也看過相關的爆炸影片，但沒想過會出現在自己身上，他覺得自己已經算幸運的了，因為他的口袋裡總是有零錢或鑰匙，現在的他只希望這次的經歷能警示其他人這個危險。