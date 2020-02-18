「排隊買口罩時　也可以買股」京城銀行董座戴誠志樂觀看股市　分享股票買點心得

▲京城銀董事長戴誠志。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

京城銀今（18）日舉行法說會，京城銀董事長戴誠志表示，樂觀看待股市的表現，甚至表示「排隊買口罩時，也可以買股票」。

根據京城銀的法說資料顯示，京城銀部論是國內債或是國外債金額都有下降，至去年底止國內債的金額只有370億元，較前一年392億元略有下滑；另外，海外債的部位也僅剩12.07億美元，較前一年的12.44億美元也略有下滑。京城銀認為，不論是國內與國外的公債利率都很低，今年要在債券市場上賺到錢不太容易。

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但是反觀股市，京城銀相對樂觀，戴誠志表示，自從新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發以來，大家都戴口罩，甚至買口罩的興趣比買股票還要高，他會後接受媒體採訪時則表示「可以在排隊買口罩時，也順便研究一下股票」。戴誠志認為，美國今年大選現在民主黨的候選人還未明朗，總統川普連任的機會很高，而他的經濟上的努力是有目共睹的，對於股票市場來說他還是抱持著樂觀的態度。

至於，股票要怎麼買？戴誠志表示，可以「股價」扣掉企業因疫情的損失，就是股票可以買的價值。而目前京城銀持有台股有30多億元，近期有少數的加碼台股。

▼京城銀行。（圖／資料照）