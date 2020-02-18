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驚爆6000口罩失竊！日本神戶紅十字醫院：已緊急通報警方

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▲日本,新冠肺炎,新冠病毒,武漢肺炎,觀光。（圖／達志影像／美聯社）

▲疫情已嚴重影響日本觀光產業。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者崔子柔／綜合報導

日本境內截至18日已有69例新冠肺炎（COVID-19）確診病患，全國忙著防疫的同時，兵庫縣神戶紅十字醫院竟傳出庫存的6000枚口罩失竊，院方已緊急通報警方，目前已將案件交由兵庫縣警葺合警察署調查。

根據日本《朝日新聞》報導，神戶紅十字醫院平常將口罩保存在3樓的機房，且會上鎖，存量共有12箱，每箱內有30盒，每盒50枚入，共1萬8000枚口罩是供院內的醫生及護理師緊急時期使用。

報導指出，院方13日檢查時發現有4箱口罩不見了，共有6000枚，約價值4萬日圓（約台幣1.1萬元）。院方表示，雖然平時只有特定的人員能進入該機房，但還是難以判斷是誰的作為，所以在17日報案。

疫情延燒至今，東京奧運是否舉辦成為焦點，回顧日本4次辦理奧運都遇上大事，第一次想申辦1928年的東京奧運，結果遇上關東大地震；第二次主辦1940年的東京奧運，因為日本侵華所以被取消主辦權；第三次主辦1964年的東京奧運，因為岸信介在安保換約後，整個日本學運大暴動下台；第四次主辦2020年的東京奧運，陷入新冠肺炎疫情，狀況不明。

▼今年是東京第6次獲得奧運主辦權（圖／達志影像）

日本「一辦奧運」就出大事？網回顧過去4次...大嘆：是被詛咒嗎

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