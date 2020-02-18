鑽石公主號明下船！與確診者同間房　就算陰性也要再隔離14天

▲「鑽石公主號」郵輪。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

「鑽石公主號」郵輪預計明（19）日解除隔離，日本厚生勞動省也持續說明更多細節，如果乘客與船員對於新冠肺炎（COVID-19）的結果呈現陰性，屆時就能陸續下船。然而，若是曾與感染者待在同一個房間，就算結果為陰性，也要再停留14天。健康狀況沒有問題的人，下船後則能回家，並要透過電話確認健康狀態。

《日本放送協會》（NHK）報導，「鑽石公主號」至今累計454人確診，截至17日中午，船上還有3100多名乘客與船員。厚生勞動省已對全體人員進行檢查，結果將於19日出爐，為陰性且沒有發熱症狀的人，19日可以陸續下船，預計到21日完成所有的下船程序，不過，若曾跟感染者在同個房間，就算檢查結果為陰性，也得在船上停留14天。

厚生勞動省指出，下船後的人會回到家中，回歸日常生活，未來幾天得透過電話報告自己的健康狀況。然而，有乘客雖然得知即將下船，內心卻相當不安；來自長崎縣的60多歲男子與老婆都在船上，夫妻倆都沒有症狀，但16日採取的樣本，必須要等3天才有結果，若有一人為陽性，另一人就得再隔離觀察14天。

根據CNN，日本厚生勞動省大臣加藤勝信表示，每個人都想回家，而他想創造一個讓大家都能順利回家的環境。「鑽石公主號」昨（17）日新增99個確診病例，在中國境外的確診數中，這艘郵輪已占據半數。