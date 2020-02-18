快訊／和歌山新增3人確診　「有田醫院前確診病患室友」竟也中標！

▲日本確診飆升，當局提高警戒。（圖／路透）

記者陳亭伃／編譯

根據日本《共同社》報導，日本和歌山新增3例新冠肺炎確診，詳細情況仍在了解，目前和歌山確診已累計至12例、日本境內累計共523例。

綜合日媒報導，和歌山有田醫院17日傳出4例確診，其中有三人為有田醫院確診住院患者家屬，今（18日）再傳出3例確診，其中一名為60多歲男性，為之前確診病患同一病房室友，另一名為在有田醫院醫師的10多歲兒子；另一人則曾在「鑽石公主號」上擔任醫療隊隊員的30多歲男性。

目前，當局正在確認有田醫院是否有院內感染爆發的跡象。17日日本厚生勞動省頒布新規定，提到民眾若發燒超過37.5度建議在家休息，若發燒連續4天要盡速就醫或是通報相關單位。



