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土敘邊境激增90萬難民！世紀最慘人道危機隱現

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▲敘利亞,伊德利卜省,土耳其,邊境,難民,移民。（圖／達志影像／美聯社）

▲敘利亞西北部的伊德利卜省遭政府軍轟炸，自從去年12月以來90萬人流離失所。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者何宏儒安卡拉17日專電

敘利亞政府軍在俄羅斯支持下對西北部伊德利布省加強攻勢。聯合國17日表示，當地自去年12月以來有90萬人流離失所，停火是避免「21世紀最嚴重人道慘狀」唯一選項。

主管人道事務的聯合國副秘書長洛科克（Mark Lowcock）17日在聲明中表示，「敘利亞西北部危機的可怕程度前所未見。」他強調，停火是避免「21世紀最嚴重人道慘狀」唯一選項。

洛科克表示，由於營地空間已滿，原已精神受創的難民被迫在冰凍氣溫下餐風露宿，「嬰兒和小孩因嚴寒而正垂死掙扎」。

▲敘利亞,伊德利卜省,土耳其,邊境,難民,移民。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊德利卜省居民因戰火逃離家園。（圖／達志影像／美聯社）

自從內戰於2011年爆發以來，包括從其他地區逃離家園的敘利亞人在內，有300萬到400萬人住在伊德利布省（Idlib），以及毗鄰的阿勒坡省（Aleppo）部分地區。

伊德利布省是反對勢力和反政府武裝團體在長達9年敘利亞衝突中的最後據點。總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）的政府軍在俄羅斯和伊朗支持的好戰分子支援下加強攻勢，試圖收復當地。

國營電視台17日播出阿塞德談話指出，「阿勒坡省和伊德利布省的解放戰役會繼續下去，不必搭理北邊滿嘴空話。」他指的是土耳其威脅出兵一事。

▲敘利亞,伊德利卜省,土耳其,邊境,難民,移民。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊德利卜省飽受俄羅斯與政府軍攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

土耳其依據2018年9月與俄羅斯達成的協議，在伊德利布省附近設有12個軍事觀察哨。敘軍日前對部分觀察哨進行攻擊，造成12名土軍、1名土耳其包商喪生。半島電視台（Al Jazeera）報導，據信有4處土耳其觀察哨遭到敘軍包圍。安卡拉揚言若敘軍2月底前未撤離，將出兵敘利亞。

敘利亞政府軍已經收復伊德利布省大片土地，上週並掌控連結首都大馬士革與商業重鎮阿勒坡的M5號公路全部路段。這條戰略要道從敘北阿勒坡一路通到南部德拉省（Daraa），可連通4大城巿。收復M5號公路為政府軍自2012年以來一大斬獲。

▲敘利亞,伊德利卜省,土耳其,邊境,難民,移民。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊德利卜省居民聚集在政府軍轟炸留下的殘骸旁。（圖／達志影像／美聯社）

阿塞德今天還說，「我們深知此一解放並非戰爭結束...…遲早會將他們徹底擊潰，序幕已經拉開。」在阿塞德談話前數個小時，支持敘利亞政府的部隊拿下阿勒坡省逾30個村莊和部落，並且收復落入反對勢力手中長達數年的省會阿勒坡。

洛科克上述聲明指出，聚集到土耳其邊界的難民大部分是婦女和兒童。無差別攻擊的暴力正在伊德利布省上演，包括醫療設施、學校、住宅區、清真寺、巿場無一倖免，基礎設施分崩離析，爆發疾病的風險極高。

他表示，儘管大規模救援任務正在土耳其邊境另一側展開，但是應接不暇，而且就連「人道工作者自己也流離失所或者遇害」。

▲敘利亞,伊德利卜省,土耳其,邊境,難民,移民。（圖／達志影像／美聯社）

▲敘利亞伊德利卜省大批居民逃出家園，但鄰國土耳其已經超過360萬敘國難民。（圖／達志影像／美聯社）

跡象顯示，已經接納逾360萬敘利亞難民的土耳其不會允許聚集另外一側的大批難民跨境。土耳其南疆哈泰省（Hatay）雷伊漢勒（Reyhanli）對於恐達數以百萬計的難民潮毫無準備。

土耳其內政部長索魯（Suleyman Soylu）去年底就一再表示，安卡拉沒有接受更多難民的計畫，因為包括敘利亞人在內，境內已有約400萬難民，舉世最多。

伊斯坦堡的卡地爾哈斯大學（Kadir Has University）上個月公布民調結果顯示，近6成土耳其民眾不滿政府接納敘利亞難民。獨立新聞媒體《中東之眼》（Middle East Eye）引述哈泰省政府方面消息人士指出，土耳其「就連再多接受5個難民也不願意」。（編輯：周永捷）

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