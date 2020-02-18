勞資爭議調解人上路至今　和解率近8成、獲償率達9成

▲勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部今（18）日表示，108年截至11月止，勞資爭議件數總計24,297件，其中按勞資爭議調解人制度處理者為23,615件，占97.19%，也代表目前超過九成的勞資爭議均透過調解制度進行處理。

勞動部勞安所勞動關係研究組組長張玉燕表示，針對「我國100至105年勞資爭議調解成效」進行研究，發現和解率近八成，獲償率達九成，在滿意度方面以承辦人員在「會議時間安排」上滿意度最高。

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張玉燕指出，自100年5月1日起新增「獨任調解人制度」，期望更快速處理勞資爭議事件，從受理申請到完成調解，通常20天內可完成，已有九成案件都選擇調解人制度，有效化解勞資爭議。對比一般傳統的勞資調解委會的時間平均45天相比，時間上可以縮短相當多。

勞安所研究發現，有近八成爭議案件可透過調解人制度獲得解決，確已發揮其訴訟外紛爭處理機制之功能。又獲償率達九成，亦即勞資爭議當事人請求之金額經調解後，平均可獲得超過九成受償，使勞工權益獲得實質的保障。

另外，勞安所也舉例說明，某位勞工再工作中造成失明，請求雇主給付原領工資及失能補償，案經兩次調解均無結果。結果在調解人耐心處理下，第三次調解終告成立，雙方以數百萬元達成和解，獲償率為百分之百。

張玉燕說明，勞工發生職災本已身心受創；倘案件調解不成立，更可能要與雇主對簿公堂，嚴重影響勞工日常家庭生活，透過調解人的職災知識，耐心釐清爭點，建立雙方信任及共識，提供維護勞工權益的可行方案，開啟和解契機。

勞安所表示，有關勞資爭議調解人制度未來可朝強化調解人專業能力，確保調解服務品質，地方主管機關落實對於中介團體之評鑑與退場機制，預防調解制度遭浮濫申請，避免浪費國家及社會資源。