台股收盤下跌114點！蘋概三雄重挫　拖累大盤失守11,700點

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（18）日開低走低，盤中雖一度跌逾百點後收斂，但隨著大型權值股擴大跌勢，指數再度震盪走低，終場以11,648點作收、下跌114點或0.97%，成交量1387.76億元。

受到蘋果下調財測影響，蘋概三雄全數下挫，台積電（2330）以322元作收、下跌2.87%；股王大立光（3008）收在4630元、下跌4.44%；鴻海（2317）相對跌勢較緩，收在83.4元、下跌0.6%。

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觀察類股表現，半導體、光電類股皆大跌2%以上，汽車類股跌幅也在1.9%，電子零組件、資訊服務、網通等也下挫；航運、電機、造紙；貿易百貨、金融等類股則收紅。

法人指出，今日大盤下挫，主要是市場對新冠肺炎疫情擴大的擔憂再度加深，加上蘋果下修財測，在各項消息交錯之下，法人先行調節手中持股，導致大型股今日跌勢較重。但盤面上仍有部分撐盤指標，像是生技股、受惠「宅經濟」效應的運輸類股，如海運、線上購物，以及部分受惠漲價行情的機電零組件等。

在投資操作上，法人認為，像是今天急跌的情況，算是不錯買點。選股上不一定要首選蘋概股，可從以往與季節性比較相關的題材去尋找，如第一季通常可以關注原物料表現，調升報價的零組件廠商也可留意；另外，也可以多找些出現官股護盤跡象的個股。

法人表示，目前疫情沒有到會引發金融風暴的地步，但現在不適合追高，可能剛好今天因題材大漲，但隔日就下跌。對抗波動時，資金大者適短線操作，急跌就買、隔天就賣；長期投資者因市場變數較大，則應該要用定期定額，不要管大盤漲跌，分散進場時點。