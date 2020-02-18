上千猶太人聚集哭牆禱告：希望中國平安和戰勝困難

▲貼在哭牆的告示用簡體中文和希伯來文寫著：「猶太人民為中國的平安和戰勝困難而禱告」。（圖／新浪財經）

實習記者魯斯濱／綜合報導

全球新冠肺炎（COVlD-19）疫情持續升溫，位於以色列耶路撒冷老城聖殿的哭牆，采法特市（Safed）首席猶太教士拉比什穆爾．埃利雅胡（Shmuel Eliyahu）舉行了為中國人健康和福祉祈禱的大會，近千人祈求神的介入，讓瘟疫止息，他們還吹起「shofar」公羊角，像徵著祈求上帝憐憫，而過去一般都在猶太新年與贖罪日的末尾都會吹羊角號。

埃利雅胡表示，儘管活動期間下著大雨，但仍然有近千人參加了祈禱，其中還包括幾名中國官員和當地遊客。除了用希伯來語進行祈禱外，他們還用中文進行了祈禱。

埃利雅胡強調，「中國人民要知道猶太人正在為他們祈禱，與他們同在。願這場不幸的災難從中國人民身上，乃至全世界都停止並消失。」

目前以色列境內還沒有出現新冠肺炎確診病例，但衛生部於1月29日表示，那只是「遲早問題」。以色列衛生部長利兹曼（Yaakov Litzman）1月30日表示，由於擔心新型冠狀病毒傳染，以色列將不再允許來自中國的航班降落，同時也建議從中國訪回以色列的旅客，必須在家中自主隔離14天。