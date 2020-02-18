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美國擬封殺華為取得晶片供應傳聞　瑞銀：對台廠影響有限、可能考慮赴美設廠生產

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▲▼瑞銀亞太區半導體產業分析師呂家璈。（圖／瑞銀提供）

▲瑞銀亞太區半導體產業分析師呂家璈。（圖／瑞銀提供）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情持續擴散全球，加上近期傳出川普政府有意限制中國大陸使用美國晶片製造商設備，引起各界關注半導體產業的衝擊。瑞銀亞太區半導體產業分析師呂家璈認為，台灣的晶園代工影響不大，未來可能考慮赴美設廠生產。

呂家璈表示，新冠肺炎疫情衝擊下，亞太區半導體產業肯定是會受到影響，可分成供應端、需求端來看，其中需求端的部分，預期短期內會有所影響，不過可望迅速回溫，如同先前SARS期間。

請繼續往下閱讀...

供應端部分，呂家璈指出，短期內比較不受影響，主要是武漢半導體廠較少，加上半導體廠用的員工人數較少，但後續仍得密切觀察疫情會持續多久，以及當地復工情況。

此外，川普政府正考慮對中國大陸祭出新貿易限制措施，研擬限制使用美國的晶片製造商設備，試圖讓大陸無法取得關鍵的半導體技術。呂家璈分析，過去半導體不太會分散供應鏈，主要是門檻高、沒有經濟效益，不過在中美貿易戰後，無論是大陸或美國都被迫要分散，尤其基於資安考量，加上AI、監控、數據中心等對資安需求要求更高，使得分散比例越來越高。

呂家璈進一步說明，大陸近年來積極本土化，美國PA與晶片相關可能會被取代，不過半導體設備、晶圓代工則難以取代，而記憶體、DRAM也有難度，但大陸的FLASH倒是做得不錯。

至於台灣晶圓代工部分，呂家璈進一步認為，如果美國修法，限制出口產品的美國技術含量從25%降至10%，對台廠影響不大，且並非所有大陸公司都會受到出口限制。此外，台灣晶圓代工公司在大陸設廠比例不高，過去集中生產有效率，以後應會走向大陸產品在大陸製程，也就是分區生產的可能性較大，未來有可能考慮赴美設廠生產。

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