　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

新思成立新竹AI設計中心　吸引台灣人才

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼半導體。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲新思科技（Synopsys）成立新竹AI設計中心。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周康玉／台北報導

半導體EDA廠新思科技（Synopsys）今（18）日宣布，繼上個月在交通大學博愛校區增建的研發中心，進一步成立新竹AI設計中心。

新思全球副總裁暨台灣區總經理李明哲表示，新思致力協助台灣半導體技術升級，與培育半導體設計軟體人才，而AI技術與應用的發展，不僅是當前政府推動科技產業的主軸之一，更已帶動半導體設計對於創新技術的需求，我們將積極展開產官學研的合作，協助提升台灣在先進製程與AI技術上的研發能量，進而掌握相關的商機。

請繼續往下閱讀...

新思持續支持政府AI on Chip計畫，2017年即參與「半導體射月計畫」，與國研院簽訂AI策略聯盟合作意向書，協助建構AI創新生態環境及新興產業應用發展；前（2018）年與國研院晶片中心及多所大學研發團隊簽署AI研發深耕計畫合作意向書，共同開發系統晶片與關鍵技術，以誘發學界對於AI晶片的研發能量。

新思於去（2019）年三月間特別針對AIoT晶片設計技術，與台灣大學、清華大學、交通大學、中央大學以及成功大學等展開合作，提供各校晶片開發核心套件與人工智慧相關教材，協助這些大學成立AIoT設計實驗室，讓學生們接觸與吸收符合當前產業需求的先進技術。

新思去年8月正式展開「先進半導體設計自動化暨AI晶片研發夥伴計畫」，其中針對邊緣運算AI晶片設計平台的開發即是這項計畫的核心之一。而為了推動這項計畫的執行，新思於1月17日舉辦交大校區研發中心啟用儀式，在交大博愛校區賢齊樓增建可容納200位研發人員的辦公區域。

李明哲強調，在台灣籌建AI研發團隊是新思長期發展策略，透過在新竹建立AI設計中心，台灣人才不僅可參與新思的研發團隊，協同開發新世代AI技術智財，與產官學研從事更密切的開發合作，對台灣在AI技術及應用領域的發展相當具有意義。

ET快訊
屏東育幼院遭「清晨攻堅抓院童」！慘被查封半年後真相曝光：得罪
感染規模SARS的10倍起跳！抗煞專家「3預言」全成真...
口罩禁出口！媽連2夜趕工「縫口罩套」給旅英女兒　一通電話卻不
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

新思成立新竹AI設計中心　吸引台灣人才

「1.26億退稅」還未領！6萬多件退稅憑單...有效兌領日到3／20日

蘋果警告因疫情本季營收無法達標　台積電：目前不因此調整Q1財測

486先生捐200萬挺肺炎防疫　捐款國庫方式一次看懂！

歡慶媽祖遶境刮刮樂「媽祖保庇」搶市　花200元搏200萬頭獎

傳美國將祭出禁令切斷華為晶片供應　台積電：假設問題不評論

雙北前五大熱搜社區出爐！　8成鄰近捷運站

貿協舉辦免費數位行銷研習營　助中小企業鳯凰重生

達爾膚股東通過配發現金股利10元　殖利率達12.1％

郭台銘不畏新冠肺炎疫情　持股緊抱連續7個月不變

《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！

東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

新手必學「開鍋、保養」超簡單　鐵鍋3步驟打造出魔王級廚具！

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

CP值超高丼飯！熔岩起司mix泡菜　一倒下「香味狂竄」他驚呼：爽炸

出門沒揪！精明貴賓尿尿抗議　見媽回來「立馬舉手投降」狂賣萌

八三夭x孫盛希《想見你》也有彩蛋!! 《想見你 Someday or One Day》...狂勾劇情

韓國媽媽教超簡易家常泡菜鍋　豬肉必加！放酸泡菜才對味❤

新思成立新竹AI設計中心　吸引台灣人才

「1.26億退稅」還未領！6萬多件退稅憑單...有效兌領日到3／20日

蘋果警告因疫情本季營收無法達標　台積電：目前不因此調整Q1財測

486先生捐200萬挺肺炎防疫　捐款國庫方式一次看懂！

歡慶媽祖遶境刮刮樂「媽祖保庇」搶市　花200元搏200萬頭獎

傳美國將祭出禁令切斷華為晶片供應　台積電：假設問題不評論

雙北前五大熱搜社區出爐！　8成鄰近捷運站

貿協舉辦免費數位行銷研習營　助中小企業鳯凰重生

達爾膚股東通過配發現金股利10元　殖利率達12.1％

郭台銘不畏新冠肺炎疫情　持股緊抱連續7個月不變

台中16人解除隔離返家　中市府送口罩、乾洗手液、叮嚀少外出

【新冠肺炎】吳崑玉／流量控制決定防疫成敗

Suzuki Swift Sport官網移除　百萬有找小鋼砲完售不再導入

《花花公子》女模遭暴力前男友謀殺！　樓梯間推打「被丟下樓」送醫不治

邱毅稱「台灣問題不能再拖」　范雲：憂疫情、想統一請搬去武漢

「我跟他無冤無仇！」健身工廠總經理曝提告館長關鍵　2硬漢法院PK　

不斷更新／羅力1.2局退場　吳東融3分砲率兄弟4比1

脫妝別都怪出油！原來都是因為做錯「3件事」

被列疑似肺炎住彰化負壓隔離房　國家地理雜誌攝影曝：這裡像有管家的飯店

石知田首次當男一挑戰奇幻劇　導演讚演技：很有感染力

「D到H奶」陸妹來台賣淫 　見警急穿衣：我找網友

財經熱門新聞

酒精哪裡買　超實用線上地圖秒知道

達爾膚股東通過配發現金股利10元　殖利率達12.1％

郵局存款「超過100萬」不算利息　網友驚訝：今天才知道

少iPhone SE2加持　郭明錤看衰大立光Q1

口罩配送量倍增！經濟部：周四起兒童口罩七天可買四片

郭台銘不畏新冠肺炎疫情　持股緊抱連續7個月不變

傳美國將祭出禁令切斷華為晶片供應　台積電：假設問題不評論

家族傳承困難　安永：是國安問題　

凱基推攜台灣之星　利息最低0.01%

口罩on the way！經部：下周再添16部新機台拚產能

台積電開盤跌逾2%　台股開盤跌62點回測11,700點

更多熱門

相關新聞

穿Kobe 球衣　AI：1996年到永遠

穿Kobe 球衣　AI：1996年到永遠

本屆NBA明星賽為紀念緬懷布萊恩(Kobe Bryant)，整個賽程充滿濃濃「黑曼巴」風格，而同為「96梯」的退役傳奇球星「戰神」艾佛森(Allen Iverson)，今日現身觀戰明星賽，也特別穿上Kobe的湖人8號球衣到場觀戰。艾佛森並發文表示，「從1996年到永遠！」強調布萊恩的奮戰精神將永留於NBA殿堂。

雲嘉南徵才高薪上看60K

雲嘉南徵才高薪上看60K

純網銀搶才動起來　將來銀徵60科技菁英

純網銀搶才動起來　將來銀徵60科技菁英

武漢肺炎帶動外包市場增56%　網路電商最搶手

武漢肺炎帶動外包市場增56%　網路電商最搶手

中華電AI保姆加接送助手護孩童健康

中華電AI保姆加接送助手護孩童健康

關鍵字：

新思科技SynopsysAI徵才

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

要居家檢疫卻失聯　台南女新竹投案了

新冠肺炎衝擊日本AV界！「女優必戴」網哭了

清晨攻堅「抓」院童　烏龍調查封育幼院

戰火燒到梁云菲「和謝和弦互揭整形歷史」

300ml賣40元！健保藥局開賣防疫酒精

小王與地勤妻嘿嘿「讓妳賺精華液」！夫崩潰：他們還…

教英文賺很大　阿滴被爆把粉絲當工具人

「見玄彬前要洗頭」　4張動圖一看懂了

蝗蟲「主治肺結核」陸網樂翻：肺炎有救？

首例死亡休旅車停好多天沒人敢靠近　中部鄰居：嚇死了

38歲孫藝真「隱藏版美胸」超兇！

北韓確診病例　南韓媒體：已遭處決

孫藝真「寬鬆洋裝遮肚」緊貼玄彬

離婚梁靜茹2個月…前夫調情納豆前女友！

病患過完年立即上班「公司全隔離」…

更多

最夯影音

更多
《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！

《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！
東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

新手必學「開鍋、保養」超簡單　鐵鍋3步驟打造出魔王級廚具！

新手必學「開鍋、保養」超簡單　鐵鍋3步驟打造出魔王級廚具！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面