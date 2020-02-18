新思成立新竹AI設計中心　吸引台灣人才

▲新思科技（Synopsys）成立新竹AI設計中心。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周康玉／台北報導

半導體EDA廠新思科技（Synopsys）今（18）日宣布，繼上個月在交通大學博愛校區增建的研發中心，進一步成立新竹AI設計中心。

新思全球副總裁暨台灣區總經理李明哲表示，新思致力協助台灣半導體技術升級，與培育半導體設計軟體人才，而AI技術與應用的發展，不僅是當前政府推動科技產業的主軸之一，更已帶動半導體設計對於創新技術的需求，我們將積極展開產官學研的合作，協助提升台灣在先進製程與AI技術上的研發能量，進而掌握相關的商機。

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新思持續支持政府AI on Chip計畫，2017年即參與「半導體射月計畫」，與國研院簽訂AI策略聯盟合作意向書，協助建構AI創新生態環境及新興產業應用發展；前（2018）年與國研院晶片中心及多所大學研發團隊簽署AI研發深耕計畫合作意向書，共同開發系統晶片與關鍵技術，以誘發學界對於AI晶片的研發能量。

新思於去（2019）年三月間特別針對AIoT晶片設計技術，與台灣大學、清華大學、交通大學、中央大學以及成功大學等展開合作，提供各校晶片開發核心套件與人工智慧相關教材，協助這些大學成立AIoT設計實驗室，讓學生們接觸與吸收符合當前產業需求的先進技術。

新思去年8月正式展開「先進半導體設計自動化暨AI晶片研發夥伴計畫」，其中針對邊緣運算AI晶片設計平台的開發即是這項計畫的核心之一。而為了推動這項計畫的執行，新思於1月17日舉辦交大校區研發中心啟用儀式，在交大博愛校區賢齊樓增建可容納200位研發人員的辦公區域。

李明哲強調，在台灣籌建AI研發團隊是新思長期發展策略，透過在新竹建立AI設計中心，台灣人才不僅可參與新思的研發團隊，協同開發新世代AI技術智財，與產官學研從事更密切的開發合作，對台灣在AI技術及應用領域的發展相當具有意義。