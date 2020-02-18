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「1.26億退稅」還未領！6萬多件退稅憑單...有效兌領日到3／20日

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▲▼報稅最後一天，財政部長蘇建榮視察臺北國稅局，現場有不少民眾趕在最後一天前來報稅。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾收到綜所稅退稅憑單要記得趕快去兌領。（資料照／記者湯興漢攝）

文／中央社記者吳佳蓉台北18日電

針對退稅未選擇直接 匯入指定帳戶者，國稅局會寄出退稅憑單，供民眾到金融機構領取，南區國稅局提醒，統計目前全國還有6萬 7807件未領取，金額新台幣1.26億元，記得在3月20日前完成兌領。

2018年綜所稅已經在去年5月完成申報，三批退稅 也已在去年7月底、10月底及今年1月20日分批發放完成 ；領取退稅方式分兩種，一種為直接匯入當初申報時的指定退稅帳戶，案件占比達9成以上，另一種為一般退稅，由國稅局寄發退稅憑單，再由民眾自行前往指定金融機構兌領。

請繼續往下閱讀...

南區國稅局表示，統計去年申報全國共有15萬2986件採一般退稅，退稅憑單已全數寄出，不過，統計至7 日為止，還有多達6萬7807件還沒領取，提醒民眾退稅 憑單的最後有效兌領期限只到3月20日止，記得儘速兌 領。

南區國稅局指出，原則上，民眾應在退稅憑單寄發的2個月內領取退稅，因此，去年7月底首批的退稅憑單應在去年9月底前領取，去年10月底第二批的退稅憑單 要在去年12月底前領取。

已逾期者，在最後有效兌領期限3月20日前，仍可向稽徵機關申請展延，再到金融機構或郵局兌領，其中退稅金額5000元以下者，可到台灣銀行各分行兌領現金。

南區國稅局說，如果拖到3月20日還是沒去領，民眾得等到國稅局與金融機構及郵局完成對帳後才能領到 退稅，預計時間要拖到5月以後，屆時將以國庫支票方 式開立重寄。

另一方面，南區國稅局也提醒，去年綜所稅申報經 核定應補稅的案件，全國共有20萬0928件，補稅金額達 30.4億元，各地國稅局在3日前已陸續寄發核定通知書及繳款書，民眾收到後，應仔細核對內容，如有疑義， 務必要在25日規定繳納期限前，檢具相關證明文件向稽徵機關洽詢。

南區國稅局說，如確認內容無誤，則請儘速於繳納 截止日前完成繳納，以免逾期被加徵滯納金，甚至移送 強制執行。（編輯：楊凱翔）1090218

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