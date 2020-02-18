蘋果警告因疫情本季營收無法達標　台積電：目前不因此調整Q1財測

▲蘋果預告，無法達到最新季度營運目標。（圖／路透社）



記者周康玉／台北報導

蘋果周一公布最新季度財務指引，因新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，目前中國大陸復工狀況比預期中緩慢，因此提前預告，一月底所發布的營運預測將不會達標，市場憂心，將對台灣供應鏈營運帶來衝擊。

對此台積電今（18）日表示，目前大陸廠區上工正常，整體影響不大，將不會因此調整先前對第一季度的財務預測。但由於疫情持續變化，若因此有任何重要調整，會主動公告。

蘋果1月28日釋出最新財務預測，預估去年12月底到今年3月底的會計年度營收將達630億至670億美元，且有將新冠肺炎疫情狀況放入評估中，因此財測的範圍較以往大。

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蘋果指出，有兩大原因影響3月的季度營收目標。第一，因為位於湖北省的供應鏈復工比預期緩慢，將導致產能吃緊。第二，受疫情影響，中國大陸經銷通路將縮短營運時間、甚至暫時關閉，將影響產品需求與銷售。

台積電表示，台積電過年前就成立了防疫委員會，並且持續關注疫情，密切與該委員會橫向溝通。由於大陸的上海及南京廠區屬於高自動化廠，目前上工狀況正常；台灣廠區也同樣正常穩定運作。

台積電先前對第一季營收預估，若以新台幣29.9元兌1美元匯率計算，在3049.8億元到3079.7億元之間，約季減2.9%到3.8%，毛利率介於48.5%到50.5%之間，營業利益率預計介於37.5%到39.5%之間。從營收規模來看，由於季減幅度遠低於往年，法人預期，第一季將成為歷年來「最旺淡季」。

此外，台積電預告，今（2020）年的資本支出預估將介於150億美元到160億美元之間，比去（2019）年140億美元到150億美元有個位數增幅，繼去年後，資本支出將再創歷年新高，連兩年創高。