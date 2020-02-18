486先生捐200萬挺肺炎防疫　捐款國庫方式一次看懂！

▲ 中央銀行。（圖／記者李毓康攝）

記者李瑞瑾、吳靜君／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情造成人心惶惶，向來關心政事的486先生18日在臉書PO出匯款單據，捐款對象是衛生服利部疾病管制署，且註明「新冠狀病毒防疫使用」、金額200萬元。雖是匯入至中央銀行國庫局，但實際上，與一般民眾認為的「國庫」並不是相同對象，央行也為此做出了解答。

央行表示，國人捐款一般分為二種，一種是有指定用途的捐款，那就會直接匯到該機關的存款帳戶裏頭；若是沒有指定用途的捐款，則是會納入財政部國庫存款戶，這筆捐款才是由國庫統一統籌資金運用。

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央行指出，政府機關存款都是到國庫存款戶中，但如果有法律規定或是有特殊情況，機關可以開「機關專戶」存款。若捐款是匯入至機關專戶中，就不會在國庫存款戶裏頭，因此捐款的方式、使用、調度，也都是由該機關自行處理，不經由國庫統籌。

國庫署也表示，一般說來，民眾或企業捐款給國庫，如果是沒有指定用途的，會全數納入國庫供國家政務推動統籌運用；如果指定用途，則由該主管機關規劃運用，通常捐款人會去聯絡該主管機關，例如衛福部或教育部或內政部，詢問捐款帳號，錢就會直接捐入該機關的帳戶。

國庫署表示，如果有人捐款到國庫帳戶，卻又指定用途，國庫署也會連絡主計單位，再跟受款部會聯絡，看捐款如何轉入或請捐款人重匯，不過，實務上，過去沒有類似的情況，因為民眾如果要指定就會跟各部會詢問捐款帳戶，幾乎沒有捐錯帳戶的案例。

▲ 486先生捐款。（圖／翻攝486先生臉書）

對此，中央流行疫情指揮中心指揮官莊人祥表示，依公益勸募條例第5條第2項規定「各級政府機關（構）得基於公益目的接受所屬人員或外界主動捐贈，不得發起勸募。」他強調，指揮中心「並沒有主動發起勸募」，但對方表明已捐入指定用途，所以該筆捐款已入嚴重特殊傳染性肺炎的帳戶。

另外，若國人想以未指定用途捐款國庫，也有不少方式可行。央行也曾於臉書發布「國庫知識小百科」，介紹未指定用途捐款國庫的辦理方式共有四種，民眾可以前往國庫經辦行臨櫃以國庫繳款書捐款；或是前往銀行、農漁會信用部或郵局等金融機構，以匯款方式辦理。

另外，也可以使用晶片金融卡透過個人電腦及晶片讀卡機，以網路連線至e-Bill全國繳費網捐款；或是使用手機透過e-bill全國繳費網App，並安裝台灣Pay App以行動支付捐款。