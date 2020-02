美國包機撤僑鑽石公主號　她崩潰哭「回去還要隔離14天」遭罵爆

▲曼尼斯卡洛(圖左)聽聞回去美國後又要隔離14天,情緒激動。(圖/翻攝自推特/Marie Mortera)

記者丁維瑀/綜合報導

停靠在日本橫濱港的「鑽石公主號」郵輪明(19)日將解除隔離,船上300多名美籍人士已搭乘美國政府派出的專機回國,不過一名乘客曼尼斯卡洛(Karey Maniscalco)先前不滿回去後要再接受14天的隔離,忍不住落淚。她日前也在船上錄製各種影片,呈現出郵輪上的生活。

CNN報導,曼尼斯卡洛哭著表示,「他們已經發送十多封電郵,向我們確保不會再有額外的隔離,結果他們說,我們將再被隔離14天。」她形容,她才剛「失去一個月的生命」。不過,並不是每個人都有怨言,來自佛州的科特(Gay Courter)就說,她對美國政府抱持感激,她只想感謝總統川普與美國政府。

"I've just lost a whole month of my life."

Karey Maniscalco, from Utah, evacuated from the Diamond Princess, now re-quarantined. That's as China reports 1,886 new virus cases, death toll up by 98. @News3LV pic.twitter.com/f7A9tiCUnm