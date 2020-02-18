美國包機撤僑鑽石公主號　她崩潰哭「回去還要隔離14天」遭罵爆

▲曼尼斯卡洛（圖左）聽聞回去美國後又要隔離14天，情緒激動。（圖／翻攝自推特／Marie Mortera）

記者丁維瑀／綜合報導

停靠在日本橫濱港的「鑽石公主號」郵輪明（19）日將解除隔離，船上300多名美籍人士已搭乘美國政府派出的專機回國，不過一名乘客曼尼斯卡洛（Karey Maniscalco）先前不滿回去後要再接受14天的隔離，忍不住落淚。她日前也在船上錄製各種影片，呈現出郵輪上的生活。

CNN報導，曼尼斯卡洛哭著表示，「他們已經發送十多封電郵，向我們確保不會再有額外的隔離，結果他們說，我們將再被隔離14天。」她形容，她才剛「失去一個月的生命」。不過，並不是每個人都有怨言，來自佛州的科特（Gay Courter）就說，她對美國政府抱持感激，她只想感謝總統川普與美國政府。

"I've just lost a whole month of my life."

Karey Maniscalco, from Utah, evacuated from the Diamond Princess, now re-quarantined. That's as China reports 1,886 new virus cases, death toll up by 98. @News3LV pic.twitter.com/f7A9tiCUnm — Marie Mortera (@MarieNews3LV) February 18, 2020

登機前，美籍乘客先來到巴士等待數小時，車上沒有廁所。當時曼尼斯卡洛在車上無奈說著，「我們只是等待，我真的不知道在等什麼。」這些人之後走下巴士並登機，機上狀況看起來並不相當完善，因此還有人開玩笑嘲諷說「頭等艙！」

不過，推特上有網友就抨擊曼尼斯卡洛的行為，指責她不該抱怨回到美國後還要隔離14天，「我不在乎你是不是要隔離2個月，回到美國前，你必須保證你是100％健康」、「曼尼斯卡洛超級自私又傲慢」。

美國派出的專機上有14人對於新冠肺炎的檢測結果為陽性，但並未出現症狀。雖然受感染的乘客被安置在一處專門的隔離區域，曼尼斯卡洛仍擔憂自己的健康，她在飛機上戴著口罩並說，大家都坐得很近，情況危險。