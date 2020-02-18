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歡慶媽祖遶境刮刮樂「媽祖保庇」搶市　花200元搏200萬頭獎

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▲▼台彩新推2款刮刮樂「媽祖保庇」、「幸福肥」，總獎項超過353萬個，總獎金逾7億元。（圖／台彩提供）

▲台彩新推2款刮刮樂「媽祖保庇」、「幸福肥」，總獎項超過273萬個，總獎金逾7億元。（圖／台彩提供）

記者紀佳妘／台北報導

台灣彩券公司今（18）日推出2款新品刮刮樂，其中一款為「媽祖保庇」，每張售價200元，共有5個頭獎200萬元，另一款為「幸福肥」，每張售價則為100元，共有4個頭獎30萬元，2款刮刮樂總獎項超過273萬個，總獎金超過7億元。

台彩表示，媽祖遶境是台灣相當重要的民俗慶典，每年元宵節後到農曆3月23日媽祖生日之間於各地舉辦，從起駕、各地駐駕到回鑾安座，是許多民眾每年都要參與的盛事，堪稱是台灣最大的徒步活動。因此，這次新推出的刮刮樂，票片設計以媽祖為主角，搭配神轎和遶境隊伍，呈現媽祖遶境時民眾虔誠的心情與沿途熱鬧的氛圍。

請繼續往下閱讀...

台彩指出，這張刮刮樂「媽祖保庇」每張售價200元，頭獎200萬元共有5個，總中獎率34.09%，且擁有多種遊戲玩法，包括「刮三中三」、「刮六中三」和「一刮即中」等，其中「刮三中三」共有三局，只要任一局中刮出3個相同符號，即得該局獎金，刮區內遊戲符號更結合聖筊、香爐、嗩吶、媽祖鳳冠等遶境相關元素，讓民眾有刮有保庇、擁有神明加持的好運氣。

此外，浪漫的西洋情人節剛過，為了讓民眾沉浸在滿滿的幸福氛圍中，台彩推出另款新的刮刮樂「幸福肥」，每張售價200元，票面上有一位可愛討喜的小胖子，圓滾滾的肚子象徵吃得幸福，最高獎金30萬元共有4個，還有超過126萬個獎項，傳遞滿滿的幸福感。

至於遊戲玩法，小胖子肚子刮區的遊戲玩法為「刮六中三」，只要刮出3個相同金額，即得該獎額；令人垂涎的烤雞刮區玩法則是「一刮即中」，只要刮出一個金額即得該獎額，總中獎率33.1%。

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