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傳美國將祭出禁令切斷華為晶片供應　台積電：假設問題不評論

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▲▼16日台股在台積電熄火下大漲格局不再，盤中震盪走高，未能攻克12000點關卡。（圖／記者湯興漢攝）

▲外點報導，美國想要透過修法防堵華為，台積電又被點名。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

外電今（18）日報導，川普政府考慮透過修改美國高科技廠的規範，像是針對台積電（TSMC）等供應商，阻止他們對華為的出貨。

台積電今日表示，對於單一客戶或假設問題不予評論。　

路透社引述兩名親近人士指出，近兩周，美國將要進行與華為有關商務往來的各種討論，並且已經草擬晶片出貨華為的方案，但尚未定案。

請繼續往下閱讀...

報導指出，此方案一旦塵埃落定將打擊全世界的IC產業，畢竟華為是全球第二大智慧手機廠，也是台積電的大客戶；台積電又是華為旗下IC設計廠海思（HiSilicon）和其競爭對手蘋果（AAPL.O）和高通（QCOM.O）的主要晶片製造廠。

其中一名消息人士說，美國想要做的，就是要讓華為沒有晶片可用（no chips go to Huawei）。

由於華為掌握5G技術，近幾年成為中美貿易戰的首要箭靶，美國甚至進一步以國安的理由說服其他盟國，並指控中國大陸會透過華為的通訊設備從事間諜活動，要將華為逐出5G生態圈。華為對此則是一再否認。

根據報導，美國為了不讓華為買到晶片，將修改《外國直接產品規定》（Foreign Direct Product Rule），此規範將涵蓋「源於美國技術或軟件（foreign-made goods based on U.S. technology or software）」的外國產品。

報導指出，此規範可能在11月發生變化，但美國商務部拒絕對此提議評論。

由於中美貿易戰逐漸形成科技冷戰，雙方的角力也經常牽動到台灣供應鏈，印證了台積電創辦人張忠謀去年於公開場合所說，因台積電的技術優勢，將成為「地緣政治必爭之地」。

台積電今日以324.5元開出，跌破季線，跌7元或2.11%。

對於新冠病毒後續影響發展，台積電表示，目前大陸廠區處於正常工作的狀態，台積電年前就成立防疫委員會，會密切持續關注疫情發展。

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