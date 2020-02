傳美國將祭出禁令切斷華為晶片供應　台積電：假設問題不評論

▲外點報導,美國想要透過修法防堵華為,台積電又被點名。(圖/資料照)



記者周康玉/台北報導

外電今(18)日報導,川普政府考慮透過修改美國高科技廠的規範,像是針對台積電(TSMC)等供應商,阻止他們對華為的出貨。

台積電今日表示,對於單一客戶或假設問題不予評論。

路透社引述兩名親近人士指出,近兩周,美國將要進行與華為有關商務往來的各種討論,並且已經草擬晶片出貨華為的方案,但尚未定案。

請繼續往下閱讀...

報導指出,此方案一旦塵埃落定將打擊全世界的IC產業,畢竟華為是全球第二大智慧手機廠,也是台積電的大客戶;台積電又是華為旗下IC設計廠海思(HiSilicon)和其競爭對手蘋果(AAPL.O)和高通(QCOM.O)的主要晶片製造廠。

其中一名消息人士說,美國想要做的,就是要讓華為沒有晶片可用(no chips go to Huawei)。

由於華為掌握5G技術,近幾年成為中美貿易戰的首要箭靶,美國甚至進一步以國安的理由說服其他盟國,並指控中國大陸會透過華為的通訊設備從事間諜活動,要將華為逐出5G生態圈。華為對此則是一再否認。

根據報導,美國為了不讓華為買到晶片,將修改《外國直接產品規定》(Foreign Direct Product Rule),此規範將涵蓋「源於美國技術或軟件(foreign-made goods based on U.S. technology or software)」的外國產品。

報導指出,此規範可能在11月發生變化,但美國商務部拒絕對此提議評論。

由於中美貿易戰逐漸形成科技冷戰,雙方的角力也經常牽動到台灣供應鏈,印證了台積電創辦人張忠謀去年於公開場合所說,因台積電的技術優勢,將成為「地緣政治必爭之地」。

台積電今日以324.5元開出,跌破季線,跌7元或2.11%。

對於新冠病毒後續影響發展,台積電表示,目前大陸廠區處於正常工作的狀態,台積電年前就成立防疫委員會,會密切持續關注疫情發展。