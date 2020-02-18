貿協舉辦免費數位行銷研習營　助中小企業鳯凰重生

▲貿協舉辦免費數位行銷研習營。（圖／取自貿協網站）

記者余弦妙／台北報導

新冠肺炎(COVID-19)國際疫情升溫，嚴峻衝擊全球經濟運作，在緊盯疫情發展、做好全面防範之際，找出突破困境的解方刻不容緩。外貿協會表示，近日來自海外的網路詢問聲量與詢價已衝高數百倍，顯示買主正積極尋求供應商以彌補中國產能的空缺，轉單商機值得期待，中小企業鳳凰重生，拓展全球版圖正是時候。

危機也是轉機，為協助國內廠商抓緊這個機會，外貿協會旗下台灣經貿網由經濟部國貿局委託營運，是全台最大經貿B2B平台，迄今累計逾7萬家會員，推出「數位貿易鳯凰專案」，將可嘉惠逾1萬家企業，支持政府推動數位貿易政策，強化中小企業數位轉型需求，即日起可洽0800-506-088諮詢。

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貿協指出，「數位貿易鳯凰專案」將加強每家企業海外宣傳力道，強化台灣品牌形象，包括建立運用VR技術的虛擬展示間，讓業者省下海外參展的費用，同時也使因疫情、人力、成本等考量而無法實地參展的海外買主能不受時空限制，透過網路即可清楚了解產品運作與廠房配置等細節。

此專案也提供廠商各項網路行銷所需的資助，如：跨境運費補助、產品拍攝、優化商品文案、更和國際知名電商平臺Amazon、eBay及Rakuten合作輔導國內業者，享進駐優惠與增加曝光等實質幫助。

外貿協會數位商務處處長陳鈴君表示，為協助廠商接觸海外買主，今年將透過AI科技，擴大開發視訊採購案件，讓買主時時刻刻都能連接優質台灣供應商。此外，亦導入線上小型機動拓銷團，提供線上專人採購顧問諮詢服務，協助買主了解台灣廠商優勢，促成買賣雙方持續交流、長期合作。

陳鈴君說，更以即時通訊服務串接數位貿易平台串流買賣雙方商機，不論買賣雙方身在何處可隨時發送商機與商品規格進行詢價討論，輔以行動視訊服務，讓買賣雙方如因疫情無法出門也能透過台灣經貿網做生意。

貿協表示，針對協助我國中小企業建立數位貿易新模式，除「數位貿易鳯凰專案」外，亦推動「數位健檢列車」，協助廠商了解自身拓銷全球的行銷狀態，成功「賣」向全球電商市場。

數位健檢列車將依據廠商數位化程度的不同，提供「數位行銷微診斷」、「跨境電商」及「台灣經貿網營運」等3類型健檢服務，3月17日下午2時「數位研習健檢列車啟航」，期待協助更多台灣中小企業，共度這波嚴峻的衝擊，迎接鳯凰重生。