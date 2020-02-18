雙北前五大熱搜社區出爐！　8成鄰近捷運站

▲今年1月台北市點閱冠軍是中山區「大直美堤花園」。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者張菱育／台北報導

2020年新春雙北市熱門點閱社區出爐！房仲統計今年1月網路物件點閱排行榜，台北市點閱冠軍是中山區「大直美堤花園」、新北市則是新店區的「美河市」。房仲業者指出，今年農曆春節假期正好落在1月下旬，台北市偏好屋齡20年以上中古屋，平均總價2500萬元內，而新北市則是屋齡10年內新古屋最受青睞。

根據永慶房仲網統計，北市網路物件熱門點閱前5名的社區依序為「大直美堤花園」、「大安國宅」、「成功國宅」、「世界山莊」與「觀星台北」。平均單價方面，「大直美堤花園」每坪49~60萬元，而最親民房價的是文山區「世界山莊」、「觀星台北」，每坪分別為33~43萬元、34~42萬元，平均總價分別為2776萬元、1228萬元。

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永慶房屋業管部資深經理謝志傑說明，從行政區觀察，大安區與文山區各有兩個社區入榜，若以屋齡來看，大都是20年以上的中古屋，35坪以下的物件較熱門，平均總價大都在2500萬元以內，中古屋的公設比相較於新屋低，加上地段相對優質，對於自住客具吸引力，而交通方面，前5名社區距離捷運站均不遠，交通便利性高，吸引許多購屋族點閱。

▲今年1月新北市點閱冠軍是新店區「美河市」。（圖／記者湯興漢攝）

新北市熱門點閱前5名社區，有「美河市」、「新巨蛋」、「海洋都心」、「巨蛋」及「玉上園」，謝志傑表示，其中有4個社區屋齡都在10年內，顯示新北市對於新古屋需求較高，選擇屋齡相對年輕的社區，而交通仍是購屋族群重要考量因素，5大點閱社區中有4個鄰近捷運站，而「海洋都心」社區則是鄰近輕軌站，都是具備交通便利、生活機能完善優勢，吸引購屋族點閱。

若從單價來觀察，「海洋都心」每坪約18~26萬左右，平均總價不到800萬元，對於購屋預算有限的首購族有吸引力；「巨蛋」每坪36~51萬元，平均總價1102萬元；「新巨蛋」每坪62~75萬元，平均總價1565萬元。

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