踩雪「腳滑」摔進冰湖　晨跑哥即刻救援9分鐘影片曝光

記者黃翊婷／綜合報導

美國芝加哥一名男子15日清晨外出閒晃，沒想到卻在行經密西根湖（Lake Michigan）湖畔時突然腳滑，整個人摔進冰冷的湖裡，幸好不久之後有一名出來晨運的男子跑步經過，趕忙報警前來救援。芝加哥警方在臉書公布這段9分28秒的驚險影片，掀起網友熱議，大讚晨運哥的熱心救了墜湖男一命。

影片中，只見一名黑衣男子搖搖晃晃地走在湖畔邊，下一秒卻突然整個人跌落階梯，掙扎了幾秒鐘隨即爬起來，繼續踩雪往前走，而且越走越靠近尚未結冰的湖面，接著就消失在鏡頭之外。

▲警方與消防員合力將墜湖的男子救起。（圖／翻攝自Facebook／Chicago Police Department）

此時，一名沿著湖岸跑步的男子路過，發現有人在這樣寒冷的天氣裡墜湖，無奈身上也沒有可以報警的東西，急忙停下來站在路邊揮手，希望有路過的好心駕駛可以幫忙，但揮了老半天的手都沒有人注意到，他只好翻過圍牆，冒險衝過車來車往的大馬路，跑到對面大街求救。

芝加哥警方表示，接獲通報之後立即與消防局人員一同前往救援，最後成功救起墜湖男子，「他真的要好好感謝這位晨跑哥」，因為事發當天是當地今年最冷的一天，整天氣溫幾乎都在攝氏0度以下，要是再晚一點才發現，他恐怕就沒命了。