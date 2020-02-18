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窮男拍賣「10年回憶雪球」！ 58萬售價驚呆網...目前一人出價「39元」

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▲英國一名男子突發奇想想將自己冰了10年的雪球拿去賣。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲英國一名男子突發奇想想將自己冰了10年的雪球拿去賣。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者周依儒／綜合報導

英國男子塔克貝利（Lee Thackaberry）因為缺錢，決定出售自己不要的東西賣錢，不過他要賣的東西竟然是一顆在他家冰箱保存了10年的「雪球」，還認為大約可以賣1.5萬英鎊（約58.6萬新台幣），沒想到放上網拍賣後乏人問津，甚至只有一個人用0.99英鎊（約新台幣38元）起標。

據《太陽報》報導，今年43歲的塔克貝利目前在高爾夫球場擔任管理員，不過他原本和妻兒有一個幸福家庭，卻在前幾天和妻子吵架離婚，對方則帶著兒子離開留下他一人。沒有家人又碰上經濟困難的塔克貝利想起，自己在10幾年前有看過一則報導，內容是有一個人將自己珍藏10幾年的雪球以1萬英鎊（約39萬新台幣）的價格賣出。

因此塔克貝利想起10年前有一天下雪大到需要用雪橇才能走，那天自己和前妻、朋友從酒吧回來的路上玩起了打雪仗，之後就順便將那天捏的雪球帶回家，並保存在冰箱裡，於是他打算效仿報導中的人將自己的雪球拿去出售。

塔克貝利將雪球放在盤子上，並在後面放了一個寫著「10.2.10」日期的塑膠袋，當作拍賣圖片，希望這顆充滿回憶的雪球可以替他帶來大筆財富，但沒想到拍賣到現在只有一個人有興趣。不過據悉，距離拍賣截止日還有9天，塔克貝利一點都不擔心賣部賣得出去，他比較煩惱如果順利成交的話要怎麼寄到買家手上。

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