窮男拍賣「10年回憶雪球」！ 58萬售價驚呆網...目前一人出價「39元」

▲英國一名男子突發奇想想將自己冰了10年的雪球拿去賣。(圖/取自免費圖庫pixabay)



實習記者周依儒/綜合報導

英國男子塔克貝利(Lee Thackaberry)因為缺錢,決定出售自己不要的東西賣錢,不過他要賣的東西竟然是一顆在他家冰箱保存了10年的「雪球」,還認為大約可以賣1.5萬英鎊(約58.6萬新台幣),沒想到放上網拍賣後乏人問津,甚至只有一個人用0.99英鎊(約新台幣38元)起標。

據《太陽報》報導,今年43歲的塔克貝利目前在高爾夫球場擔任管理員,不過他原本和妻兒有一個幸福家庭,卻在前幾天和妻子吵架離婚,對方則帶著兒子離開留下他一人。沒有家人又碰上經濟困難的塔克貝利想起,自己在10幾年前有看過一則報導,內容是有一個人將自己珍藏10幾年的雪球以1萬英鎊(約39萬新台幣)的價格賣出。

