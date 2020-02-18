南韓憂心社區感染　連續3病例「無旅遊、接觸史」感染途徑追查中

▲南韓最新3起病例感染途徑不明，當局憂心發生社區感染，積極採取防疫措施。（圖／達志影像）



記者吳美依／綜合報導

新冠肺炎疫情擴散，南韓截至今（18）日一共31人確診，但是，最新3起病例都無海外與疫區旅遊史，也沒有接觸過確診病患，感染途徑至今不明。南韓公衛當局擔心發生社區感染（Community Transmission），採取更加積極的防疫措施，追蹤上述3例接觸人群，也考慮加速或改變篩檢方式。

南韓中央防疫對策本部18日宣布，國內新增一起病例，累計31例確診。最新患者是61歲韓籍女性，在大邱市壽城區確診，並於當地國立醫院接受隔離治療。

根據《韓聯社》報導，南韓第29例與第30例是一對夫妻，兩人與第31例情況相似，皆無海外與疫區旅遊史，也沒有和確診病例接觸過，感染路徑不明。公衛當局因此擔心發生社區感染，積極追蹤接觸人群，目前已掌握114人，政府也計畫月底前將每日篩檢人數從5000人提高至1萬人，考慮改變檢測方式，試圖找出更多可能的感染者。

此外，南韓當局18日表示，針對停靠在日本橫濱港「鑽石公主號」郵輪的南韓公民，將派出總統專機空軍3號，今日中午飛往日本，並預計19日上午回到首爾；專機將載回5人，包括郵輪上的4名南韓國民以及1名日籍家屬。

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