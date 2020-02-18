青椒切開藏「活跳跳青蛙」　真相讓網友吵翻...專家：安樂死來查！

▲一名女子宣稱，切開的青椒裡竟然有青蛙。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

加拿大魁北克省一對夫妻近日在準備晚餐時，把在超市買的一條青椒切開，裡面居然跑出一隻活跳跳青蛙，把2人給嚇了一大跳，由於該青椒外型十分完整，沒有任何的洞，讓他們百思不得其解青蛙到底是怎麼跑進去的。

加拿大廣播公司(CBC News)報導，居住在薩格奈市(Saguenay)的女子加農(Nicole Gagnon)和丈夫布萊克本(GérardBlackburn)，9日在家中準備晚餐時，她用菜刀把買來的青椒切成三段，意外發現裡面竟然有一隻活的青蛙，而且還幸運沒有被菜刀切到。

加農後來將青蛙與青椒一起裝在容器中，通報給魁北克省的農業與食品部門(MAPAQ)。當局表示，在食物中找到兩棲動物是非常不尋常的事情，通常找到金屬或塑膠材料的機率比較大，而所發現的青蛙是在宏都拉斯與加拿大都可見到的綠樹蛙種(Green tree frog)。

青蛙如何跑到青椒中在網路上引發討論，加農的兒子喬納森(Jonathan Blackburn)認為，「也許是昆蟲跑進去時，身上帶了青蛙蛋，因為青椒外觀是完好的，我只能這樣猜」。

有生物學家猜測，青椒在生長時可能曾有小裂縫，而裂縫後來隨著生長也跟著消失，才會導致青蛙跑進去後出不來，但也有人認為整件事情可能是一場騙局。MAPAQ表示，為了查明真相他們只好把青蛙安樂死，將會進行研究分析。

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