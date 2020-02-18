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郭台銘不畏新冠肺炎疫情　持股緊抱連續7個月不變

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▲▼鴻海愛心嘉年華，郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者姚惠茹／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續肆虐，鴻海（2317）創辦人郭台銘緊抱鴻海持股連續7個月不變，總計目前郭台銘持有鴻海股票仍維持在133萬7938張，但在元月設質43.6萬張鴻海股票，市值約新台幣402.4億元，粗估可質借金額約240億元。

根據證交所大股東持股異動公告，郭台銘鴻海持股數不變，總計目前郭台銘持有鴻海股票仍維持在133萬7938張，若以鴻海今（18）日盤中最高點84.3元計算，郭台銘持有鴻海股票市值達1127億元，個人持股比重9.65%，仍為鴻海第一大股東。

請繼續往下閱讀...

郭台銘從2018年11月開始，當月買進鴻海持股2萬7020張、12月買進3000張、2019年1月買進3000張、2月買進1500張、3月買進2000張、4月買進1790張、5月買進1600張、6月買進550張，合計8個月砸下約30億元買進4萬460張，不過至今已連續7個月緊握持股不變。

此外，郭台銘在元月設質43.6萬張鴻海股票，累計質設117.72萬張計算，質設比約83.5%，根據銀行質設貸款約市值的5～6成，若以郭台銘這次質押股票市值約新台幣402.4億元計算，粗估可質借金額約240億元。

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