2天狂降1個月雨量！英國洪災「紅色警報」...整個城市陷入一片汪洋

▲丹尼斯風暴襲擊英格蘭西南部的小港口。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

新冠肺炎狂襲全球，不過最讓英國頭疼的不是疫情而是洪災。英國境內9日才經歷席亞拉風暴（Ciara）重創，多個城市都泡在汪洋之中，緊接著14日又遭受丹尼斯風暴（Storm Dennis）橫掃，強風暴雨下造成至少3人死亡。英國氣象局（Met Office）16日發布超過700起洪水警報，創下歷史上單日新高，倫敦的希斯洛機場（Heathrow Airport）也因此取消26個、延遲133個航班。

根據《太陽報》報導，丹尼斯挾帶超大豪雨，以及時速91英里的強陣風，飛抵英國的班機在降落時，都陷入相當危險的景況，有目擊者表示，看到飛機多次嘗試降落，最終著陸的那一刻，輪胎還在跑道上彈跳多次，幸好目前為止沒有發生任何飛機失事意外，而16日當天約有170個飛往英國的航班取消。

▲丹尼斯挾帶強風豪雨，飛機在搖晃中降落。（圖／達志／路透社）

在災情嚴重的地區，僅僅48個小時內就降下了1個月的雨量，環境部長喬治.尤斯蒂斯（George Eustice）指出，政府自2015年以來，已經花費25億英鎊（約台幣977億元）來應對極端天氣條件，「在未來5年內還會再撥款40億英鎊（約台幣1560億元）」。

英國氣象局16日針對英格蘭和威爾斯南部數個地區發布「紅色警報」，意味著洪災可能威脅到生命安全，上一次發布紅色警報已經是2015年12月。當地警方表示，15日有民眾報案在英格蘭東南海岸發現2名男屍，丹尼斯侵襲已造成國內多處山坡地滑落、街道淹水等情形，目前已盡速撤離受難民眾。

▲英國當地多個城市陷入汪洋一片。（圖／達志／路透社）

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