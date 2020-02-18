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鄧白氏：新冠肺炎影響全球500萬家企業　恐拖累全球經濟

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▲武漢肺炎疫情在全球延燒。（圖／記者屠惠剛攝）

▲武漢肺炎疫情在全球延燒。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情衝擊全球，日前國際金融分析公司鄧白氏（Dun & Bradstreet）發表研究指出，隨著疫情爆發，大量的中國工廠關閉可能影響全球超過500萬家的企業，甚至已經拖垮今年的經濟的成長預測值。

根據CNBC報導，鄧白氏發表的報告指出，他們分析了所有被疫情衝擊最嚴重的地方，發現這些地方都和全球的商業網絡有密切關係，截至2月5日為止，中國有超過90%以上的重要企業都設在有超過100例確診病例以上的地方。據悉，這些地方大約有4.9萬家企業是外國公司的分支機構或子公司，而在受影響地區設有子公司的企業，有將近一半（49％）的總部設在香港，19%在美國、12%在日本，5%則是在德國。

▲武漢肺炎恐造成全球經濟蒸發1.2兆。（圖／路透）

▲中國各城市若持續停擺將會造成全球經濟損失。（圖／路透）

另外，報告也表示，全球至少有5.1萬家公司在受影響地區中擁有一個或多個的「一級供應商」，其中也包括《財星》（Fortune）評比出的全球1000強企業中的163家；而至少也有500家公司則在受影響區域中擁有一個或多個的「二級供應商」，其中則包括《財星》1000強企業中的938家。

▲武漢肺炎恐造成全球經濟蒸發1.2兆。（圖／路透）

▲疫情目前仍然持續衝擊。（圖／路透）

美國信貸公司穆迪（Moody's）副總裁馬達維Madhavi Bokil也在報告中表示，中國在全球經濟中有一定的重要性和聯繫，如果因為疫情長期封鎖的話將會對全球造成影響。服務業、批發貿易、製造業、零售業和金融服務業是所有受影響地區的前5個主要行業，一共佔了80%以上，就連就業、銷售也都是來自這些地方，光是廣東、北京、江蘇、浙江和山東等地方久佔了中國總就業人數的一半、總銷量48%。

分析人士也預估，中國經濟大約佔全球GDP的20%，如果這波疫情的控制時間一直持續到夏天的話，所有的連鎖效應可能會拖累全球GDP成長約一個百分點。

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