中國駐澳大使要求「鬆綁旅遊禁令」：澳洲穩定維持15例

▲中國駐華大使成競業（Cheng Jingye）要求澳洲政府鬆綁旅遊禁令。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

新冠肺炎疫情蔓延，許多國家紛紛實施旅遊禁令，避免病毒擴散。中國駐澳州大使成競業（Cheng Jingye）於17日表示，坎培拉當局應解除或鬆綁旅遊限制，重新允許來自中國大陸的外籍旅客入境，因為澳洲穩定維持15例確診，且「這違反了世界衛生組織（WHO）的建議。」

《路透社》報導，中國駐澳大使成競業17日表示，坎培拉當局22日之前會重新審視旅遊禁令，屆時應該要鬆綁限制，重新允許曾有中國大陸旅遊史的外籍遊客入境，因為澳洲穩定維持在15起確診病例。

成競業接受澳洲《天空電視台》採訪時表示，「我們已經表達了強烈的意願，希望澳洲政府在審視時將會採取平衡做法，移除這些嚴格的限制，至少應該鬆綁。這違反了世界衛生組織（WHO）的建議。」

▲澳洲總理莫里森（Scott Morrison）曾說，將會遵循醫療專業的建議實施防疫措施。（圖／路透）



澳洲自2月1日起禁止任何從中國入境的外籍旅客，避免新冠病毒擴散傳播。總理莫里森（Scott Morrison）曾說，儘管經濟壓力日益龐大，政府仍將遵循醫療專業的建議，實施防疫措施。

據了解，中國是澳洲最大貿易夥伴，每年超過100萬陸客赴澳旅遊。澳洲央行2月表示，疫情可能導致國內第一季經濟成長下跌0.2％。

莫里森也提到，澳洲第一批兩百多名撤僑17日結束隔離，從距離本島2300公里的聖誕島（Christmas Island）回家，但島上移民拘留中心還沒有準備好，接收從郵輪鑽石公主號上撤離的公民，他將召集國安委員會討論解決方案。

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