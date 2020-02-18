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威士特丹號乘客「待船上14天↑」仍確診…數百人遊柬埔寨　當局緊急追蹤

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▲郵輪威士特丹號乘客下船。（圖／達志影像／美聯社）

▲郵輪威士特丹號乘客陸續下船，一些人選擇留在當地觀光，一些人搭乘飛機回家。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

郵輪威士特丹號（MS Westerdam）乘客陸續下船，有人留在柬埔寨觀光，有人選擇搭機返國，但其中一名美籍婦女15日卻在馬來西亞確診感染新冠病毒，公衛官員緊急展開追蹤作業，避免疫情擴大。這名病患在郵輪上已停留超過14天潛伏期，卻仍確診染疫，外界因此質疑現行隔離與監控疫情的做法。

威士特丹號一名83歲美籍女乘客15日在大馬確診，接受2次新冠病毒篩檢都呈陽性反應。《紐約時報》報導，美國國務院發言人表示，目前仍沒有足夠證據推斷該名患者是何時、何地遭到感染。

▲郵輪威士特丹號乘客下船。（圖／達志影像／美聯社）

▲郵輪威士特丹號乘客下船。（圖／達志影像／美聯社）

▲郵輪威士特丹號一度成為「海上人球」，14日起陸續下船。（圖／達志影像／美聯社）

威士特丹號所屬的荷美郵輪（Holland America）提到，截至16日仍有236名乘客與747名機組人員仍在郵輪上，他們正與相關部門密切合作，目前沒有其他人員回報出現症狀，已返國者也會與當地公衛部門保持聯繫。

根據《東網》，一些遊客下船以後在金邊搭乘巴士遊玩，其中一名乘客柯爾比（Christina Kerby）對此感到驚訝不安，「我（在美國的）家還有小孩，如果我身上帶有病毒，我不想冒著感染他們或任何人的風險。」

另一名乘客羅恩（Holley Rauen）說，仍留在當地的數百人17日接受篩檢，目前正在等待結果。日本外相茂木敏充18日表示，威士特丹號4名日本籍乘客並未感染新冠肺炎，這些人回國後又接受新的檢測，18日上午已抵達成田機場。

▲▼荷美航運公司經營的威士特丹號郵輪（MS Westerdam）。（圖／達志影像／美聯社）

▲荷美航運公司經營的威士特丹號郵輪（MS Westerdam）。（圖／達志影像／美聯社）

《路透社》報導，根據世界衛生組織（WHO）與美國疾管局（CDC）網站，新冠病毒潛伏期是14天，威士特丹號的病患在船上停留天數更長卻仍確診，外界開始擔憂質疑，究竟該如何執行隔離與監控作業。

澳洲新南威爾斯大學（UNSW）生物安全研究計畫主任麥金太爾（Raina MacIntyre）表示，新冠病毒已出現無症狀傳染的現象，日本第一批撤僑之中「8名結果呈現陽性的患者之中有5人沒有出現症狀。所以，在高風險的環境之下，確認每個人是否感染是很重要的。」

雪梨大學傳染疾病學者卡拉─斯科特（Adam Kamradt-Scott）引述一份中國研究表示，根據1099份病例，大多數人3天內會出現症狀，但最長潛伏期達到24天，因此任何可能接觸到病毒的人都應自我隔離，如果出現症狀則必須通報公衛當局，「我們需要大家願意站出來，不要害怕迫害或者歧視，因為這將可能助長病毒的傳播。」

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