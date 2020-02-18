　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

搭機染病毒？機內空氣其實「跟手術室一樣乾淨」　醫：更應關注是人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼飛機,乘客,旅客,航空,空服員,。（圖／取自免費圖庫pixabay）
▲比起關注飛機上空氣，更應注意鄰近有無身體不適者。（圖／取自免費圖庫pixabay，下同）

圖文／鏡週刊

在飛機的密閉空間裡，是否會空氣不良而成為病毒溫床，讓旅客感染新冠肺炎（COVID-19）的機率大增？根據航空專家的說法，飛機艙內的空氣其實和手術室一樣乾淨。真正要擔心的是有帶原者上飛機的風險。

飛機上的空氣「比辦公室還乾淨」

國際航空運輸協會（IATA）的醫療顧問鮑爾（David Powell）在新加坡海峽時報的訪問中說，因為搭飛機感染病毒的風險，比日常到公司上班或去購物中心買東西還要低。因為現代飛機的機艙空氣每2-3分鐘就會更換一次，比辦公室或商場都還要頻繁。

他說， 現代飛機的空氣供應與電影院或辦公樓大不相同。 艙內空氣是新鮮空氣和再循環空氣的混合物，每種約一半。

其中，再循環空氣會先通過「高效空氣微粒分子過濾系統」（high-efficiency particulate air filter，簡稱Hepa），與外科手術室使用的是相同等級，可移除空氣中99.97%的病毒和細菌。

▲▼ 機艙窗戶,飛機窗戶,飛機,機翼。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

波音的「骯髒小祕密」

不過，飛機的密閉空間，確實曾出現空氣汙染的疑慮。

今年1月底，三名空服人員對美國波音公司提起訴訟，指控客機上「有毒的」汙染空氣造成飛機旅客和機組人員健康問題。原告聲稱波音客機都涉及「骯髒的小秘密」（dirty little secret），除了較新型的787 Dreamliner之外，它的機艙內空氣都可能存在有毒物質。原因在於它所使用的「引氣」 （bleed air）系統。

所謂引氣，是指客機在高空飛行時，外面的空氣因氣壓問題不能直接供人呼吸，所以客機必須從引擎吸取熱的壓縮空氣，再引導到機艙裡以提供可以呼吸的空氣。這個程序本身並沒有健康風險，不過引擎密封口的故障有可能導致加熱的機油、液壓油和其他有害化學物質帶來空氣污染。

提出訴訟的空服員是2018年達美航空一架自德國法蘭克福飛美國底特律的班機。當時因為客機乘員在中途感到不適，機長決定把飛機轉降加拿大的伊奎特。醫療人員隨後為旅客進行檢查和治療。根據三名空服員的指控，機上的有毒空氣導致他們嘔吐、平衡感問題、震顫、記憶力喪失、暈眩、呼吸急促等短期和長期的健康影響，同時也導致他們喪失工作賺取薪資的能力。原告指控波音公司長期淡化、誤導機艙內空氣汙染問題，要求波音公司對必須引氣系統加裝過濾裝置和警報系統，並求償五萬美元。

《今日美國報》引述波音公司發言人的聲明稱，根據美國FAA、NASA等機構共同研究，波音的機艙內「空氣品質安全無虞」。


▲▼搭飛機,機艙,機場。（圖／取自Pixabay）

防病毒首重衛生習慣

新加坡傳染病專家集團（Infectious Disease Specialists Group）黃乘佑醫師在《海峽時報》的訪問中認為，值得關注的不是飛機上流動的空氣，而是「鄰近有無身體不適，可能咳嗽打噴嚏的人們」。他說：「這是社會責任感的問題。如果你身體不舒服，就不該搭飛機。同時，航空公司要確保不讓生病的人上飛機。」

新加坡國立大學醫院傳染病專家譚比亞（Paul Tambyah）也認為，除了前往中國的旅客之外，到其他地區的旅客目前並無必要取消班機。

不過，一旦有感染病毒的人在飛機上，新型冠狀病毒就可能透過某些方式的接觸感染，傳染給同一班飛機上的人。除了病患鄰近座位之外，廁所的門把等病患可能接觸的地方也有傳染病毒的風險。因此除了注意同機上是否有身體不適的旅客並隨時通報之外，保持雙手清潔，注意與手接觸的表面乾淨，是飛機上避免染上武漢肺炎病毒或其他一般流感的重要方法。

以新加坡航空為例，目前新加坡航空對往返中國和港澳地區的班機採取減班和停飛，同時已增加了對旅客搭機前測量體溫的措施。

同時，飛往中國航班也做出一些調整。例如在飛機上發放物品在起飛前預先放在旅客座位上，機上的商品也停止販售，以盡可能避免旅客和空服人員之間非必要的接觸。

參考資料：Straits Times, USA Today


更多鏡週刊報導
【病毒與東奧】「2020東京奧運一切依計畫進行」 疫情會成主辦單位的大惡夢嗎？
武漢病毒源自中國生物實驗室？美國權威病毒學家分析揭曉
 

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
白牌車司機生前曾赴清泉崗機場載浙江台商染病亡　彰化縣衛生局證
離婚梁靜茹2個月..前夫調情納豆前女友！比基尼辣照曝「露骨對
「摔斷1根肋骨才知自己是首例」他從武漢回家過年以為小感冒…3
日本共同社證實10員工被東京確診司機載過！急通知官邸、內閣線
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

威士特丹號乘客「待船上14天↑」仍確診…數百人遊柬埔寨　當局緊急追蹤

機場成「新冠病毒最恐怖溫床」MIT：60％旅客勤洗手，可減低全球69％感染

鑽石公主號明解禁「分3天陸續下船」　全體採樣已完成！

印度女大生「公車上遭性侵殺害案」定讞！　4惡徒3月3日絞死

日本擴大防疫「單日最多檢查3800人」　鑽石公主號乘客明將下船

日公布新標準「發燒37.5度4天」再就醫　超低病識感…網怒：要傳染多少人！

共同社緊急通知官邸、內閣線媒體　該社10名員工被確診司機載過

搭機染病毒？機內空氣其實「跟手術室一樣乾淨」　醫：更應關注是人

「我們不該圍堵人群」WHO：新病例數量減少　疫情演變還在討論觀察中

不斷更新／鑽石公主號明解除隔離　「篩檢陰性」乘客將陸續下船直到21日

《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！

東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

新手必學「開鍋、保養」超簡單　鐵鍋3步驟打造出魔王級廚具！

CP值超高丼飯！熔岩起司mix泡菜　一倒下「香味狂竄」他驚呼：爽炸

出門沒揪！精明貴賓尿尿抗議　見媽回來「立馬舉手投降」狂賣萌

韓國媽媽教超簡易家常泡菜鍋　豬肉必加！放酸泡菜才對味❤

八三夭x孫盛希《想見你》也有彩蛋!! 《想見你 Someday or One Day》...狂勾劇情

威士特丹號乘客「待船上14天↑」仍確診…數百人遊柬埔寨　當局緊急追蹤

機場成「新冠病毒最恐怖溫床」MIT：60％旅客勤洗手，可減低全球69％感染

鑽石公主號明解禁「分3天陸續下船」　全體採樣已完成！

印度女大生「公車上遭性侵殺害案」定讞！　4惡徒3月3日絞死

日本擴大防疫「單日最多檢查3800人」　鑽石公主號乘客明將下船

日公布新標準「發燒37.5度4天」再就醫　超低病識感…網怒：要傳染多少人！

共同社緊急通知官邸、內閣線媒體　該社10名員工被確診司機載過

搭機染病毒？機內空氣其實「跟手術室一樣乾淨」　醫：更應關注是人

「我們不該圍堵人群」WHO：新病例數量減少　疫情演變還在討論觀察中

不斷更新／鑽石公主號明解除隔離　「篩檢陰性」乘客將陸續下船直到21日

唐西奇助攻偶像詹皇「很幸運與他同隊」　德佬盼金童永留達拉斯

快訊／白牌車司機「新冠肺炎」亡！生前曾赴機場載浙江台商染病

小明不能回台灣！　汪小菲不爽轟「這是人間悲劇」：日本值得好好學習

20歲李蘭迪嘴一吹「隔壁蛋糕噴出模」　6秒片笑翻全網

藥局苦嘆「包口罩不如包檳榔」還有錢賺…網轟：不爽就解約啊！兩派隔空互戰

社區封閉飼主「放風箏式遛狗」鄰居看傻　網冒冷汗：太危險！

英文作文寫「圓周率」、國寫畫疊疊樂　學測違規668件、175件手機沒關

首批被隔離台商有16人住台中　盧秀燕：專人專車安全送回家

精品助防疫／DG捐款未透露金額　GUCCI創意總監手繪繁星好暖心

貿協舉辦免費數位行銷研習營　助中小企業鳯凰重生

國際熱門新聞

13.3億人僅3中鏢全康復　印度2原因「超神免疫」

鑽石公主號在失控　遊客請願書：讓我們下船！

北韓確診病例　南韓媒體：已遭處決

喀麥隆應與區屠村血案　至少22死

金正恩登白頭山　路透：馬從俄羅斯進口

即／愛知縣60多歲男確診新冠　日本確診520例

WHO反對減少乘船活動：別過度反應

俄女躲隔離溜出醫院　爽曝逃跑計畫　

搭機前接通知「不飛了」！台人困湖北：吃白麵過活

更新／鑽石公主號再增99例

CNN教防範辦法　新冠肺炎「問與答」一次看！

安倍考慮設立疾管署　網驚：日本居然沒有

共同社10人被新冠肺炎確診運將載過

更多熱門

相關新聞

WHO：新病例數量減少　「我們不該圍堵人群」

WHO：新病例數量減少　「我們不該圍堵人群」

（中央社日內瓦17日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天表示，中國所提供新冠肺炎病患的最新資料顯示，新病例出現的數量已減少，但這種疾病在演變上的「每一種可能情況仍在我們討論中」。

486先生真的捐了200萬：自己的國家自己救

486先生真的捐了200萬：自己的國家自己救

口罩放電熱壺煮過再烘乾　她曝前線醫療物資匱乏

口罩放電熱壺煮過再烘乾　她曝前線醫療物資匱乏

王淨託付親愛寶貝給宋柏緯！家裡鑰匙對方也一把

王淨託付親愛寶貝給宋柏緯！家裡鑰匙對方也一把

關鍵字：

鏡週刊新冠肺炎COVID-19武漢肺炎David Powel黃乘佑

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

要居家檢疫卻失聯　台南女新竹投案了

新冠肺炎衝擊日本AV界！「女優必戴」網哭了

戰火燒到梁云菲「和謝和弦互揭整形歷史」

300ml賣40元！健保藥局開賣防疫酒精

教英文賺很大　阿滴被爆把粉絲當工具人

首例死亡休旅車停好多天沒人敢靠近　中部鄰居：嚇死了

蝗蟲「主治肺結核」陸網樂翻：肺炎有救？

「見玄彬前要洗頭」　4張動圖一看懂了

38歲孫藝真「隱藏版美胸」超兇！

孫藝真「寬鬆洋裝遮肚」緊貼玄彬

金鍾國調侃宋智孝：如果妳答應，就跟Gary演《超人》了

病患過完年立即上班「公司全隔離」…

第19～22例是「中部家庭群聚」已掌握181名接觸者

13.3億人僅3中鏢全康復　印度2原因「超神免疫」

口罩實名制一上路就去排　黃安11天後稱沒去過

更多

最夯影音

更多
《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！

《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！
東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面