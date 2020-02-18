印度女大生「公車上遭性侵殺害案」定讞！　4惡徒3月3日絞死

▲「新德里公車姦殺案」其中4名惡徒。（圖／翻攝自《詩華日報》）



實習記者賴韻如／綜合報導

2012年印度一起「新德里公車姦殺案」震驚全世界，當時一名女大生在公車上遭到6名男子輪流性侵，最終傷重不治身亡。新德里法院於昨（17）日發布最新處死令，裁定其中4名被告將於2020年3月3日凌晨6點執行絞刑。據悉，這已經是新德里法院第三次更新處死令。

據shethepeople報導，這起公車姦殺案發生於2012年12月，一名23歲醫學院物理治療系女大生辛格潘迪（Jyoti Singh Pandey）晚間和男性友人看完電影返家時，卻在新德里公車上遇到6名惡徒，辛格的男性友人試圖阻止卻遭圍毆後擊昏，而辛格則被6人拖到公車後排性侵，最終傷重不治身亡。

▲抗議者在印度門要求政府採取行動。（圖／翻攝自《維基百科》）



印度警方隨後逮捕了這6名惡徒，其中一名嫌犯因未成年而逃過死刑，只被判3年有期徒刑，還有一名惡徒在獄中自殺身亡。新德里法院原本裁定將另外4人於今年1月22日執行絞刑，但他們卻輪流提出就醫訴願、憐憫請願書等多種方式，故意延後死刑。

然而，辛格的父母、女權團體以及印度政府為了制止嫌犯拖延死刑，並提出訴願，希望分開執行4名死刑犯的絞刑。但新德里高等法院於5日開庭時指出，由於4名死刑犯同屬一個案件，不能分別執行絞刑，此外，准許4名死刑犯擁有7天提出「法律救濟措施」。

最終新德里於本月17日裁定最新的死刑執行日，指出將於2020年3月3日凌晨6點對4名嫌犯執行絞刑。對此，被害人的母親艾夏（Asha Devi）表示，雖然不是很高興，因為這已經是第三次發布處死令，「我們為了這件事奮鬥許久，希望這次真的是最終判決，希望犯人真的能在3月3日被處決。」