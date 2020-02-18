新冠肺炎沒在怕！日岡山辦裸祭　「10000丁字褲男」搶20cm棒棒…潮溼感畫面曝光

▲日本岡山舉辦裸祭。（圖／路透下同）

記者陳亭伃／綜合報導

面對新冠肺炎（COVID-19）疫情擴大，日本至近幾天才出現危機意識，然而隨著2、3月開始許多傳統的春季活動開始，仍未見到日本有所謂的嚴格防範措施。「裸祭」（はだか祭り）是日本超過500年傳統的祭典，15日深夜在岡山的西大寺激情登場，超過萬名只穿丁字褲的男性，爭奪著祭典寶物，畫面相當壯觀。

根據《CNN》報導，「裸祭」（はだか祭り）在2月15日舉行，今年進入511屆，每年參與人數將近1萬人，甚至還有外國人會一起共襄盛舉，勘成日本最激烈的頂上寶木爭奪戰；這項慶典主要是慶祝豐收繁榮，參加者需要裸體僅穿一條丁字褲，並以清水淨身，接著在外面等待時間，晚間10點現場所有燈光都會熄滅，接著參加者要在黑暗之中搶奪頭上的寶木。

▲清一色只穿丁字褲的裸男。

所謂的寶木為2根20公分的木頭，現場萬人堆擠竄動的畫面，平時看相當壯觀，但日前畫面流出後，外界則開始擔心新冠肺炎肆虐下舉辦這樣的活動，恐怕有點風險。主辦單位強調，現場都備有酒精消毒液供大家使用。

但事後在推特上，不少日本網友表示，「這幾天疫情嚴重，辦這樣的活動有點風險啊！」、「如果有確診或是生病的人就糟糕了」、「之後的活動應該要斟酌舉辦了」、「要特別小心這樣的活動，謹慎啊！」、「即使岡山沒有疫情，也要小心」。