機場成「新冠病毒最恐怖溫床」MIT：60％旅客勤洗手，可減低全球69％感染

▲專家指出，機場是最大的病毒擴散地，一定要勤洗手。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠病毒（COVID-19）在全球造成蔓延，病毒傳染速度驚人讓各國出入境口都嚴加戒備，其中機場更是「隨時都可能帶進、爆發」疫情的地方。根據麻省理工學院研究指出，在機場絕對要勤洗手，只要有60％的旅客願意勤洗手，就可以減少相對比例的人感染。

根據《CNBC》報導，麻省理工學院博士尼可拉里德斯（Christos Nicolaides）在新聞稿中指出，機場基本上只會有20％的人手部是乾淨的，而目前已知的病毒傳染途徑中，其中就包括飛沫與接觸感染，美國疾管中心（CDC）與專家就表明，「勤洗手就是不讓病毒上身的最佳防護方式」。

其中研究聲明也提到，機場的扶手、按鈕、門把、托盤、飛機上的廁所都是細菌病毒最容易殘留的地方，如果有碰到絕對要趕緊洗手；研究人員計算出若有60％的旅客將手洗乾淨，很可能就會減緩全球69％的疫情擴散，即便只有30％的人保持雙手乾淨，也能降低24％的影響。

此外，研究也點出幾個國際大機場，包括洛杉磯機場、紐約甘迺迪機場、雪梨機場、巴黎戴高樂機場等，都是運輸人口相當大的地方，需要更加注意。

最後麻省理工學院團隊也指出，這樣的理論是經過模型推演出來，病毒與疫情的實際狀況確實難捉摸，最好仍是勤洗手，保持個人清潔，並減少前往人口密集處。