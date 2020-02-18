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17歲噁哥「性侵11歲親戚100次」　女孩下場橫躺浴缸…血盆產子！

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▲羅培茲涉嫌性侵11歲親戚，導致對方在浴缸產子。（圖／聖路易斯警方）

▲羅培茲涉嫌性侵11歲親戚，導致對方在浴缸產子。（圖／聖路易斯警方）

記者陳亭伃／綜合報導

美國聖路易斯日前發生一起令人震驚的性侵案件。一名17歲的少年在性侵自己的11歲親戚至少100次，最後導致這名女孩在浴缸內生產，少年的父親發現嬰兒被丟在門口，將嬰兒送往醫院之後，才讓整起案件曝光。

根據英國《鏡報》報導，17歲的羅培茲（Norvin Leonidas Lopez-Cante）涉嫌性侵家中11歲的親戚至少100次，甚至導致女方懷孕，在浴室廁所產下嬰兒。羅培茲的父親返家後，發現嬰兒連帶臍帶、胎盤都還在的被丟在門口，且體溫偏低，於是將嬰兒送醫。

▲浴缸,泡水。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲女孩遭性侵100次最後在浴缸產下嬰兒。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pexels）

嬰兒送到醫院後，院方察覺不對勁於是通報警方，據警方了解，這名嬰兒竟是17歲少年性侵親戚後，對方所生下，於是登門了解。羅培茲的父親表示，清楚知道嬰兒的父親就是兒子，但過去不知道兒子已經多次性侵女孩。

據調查，羅培茲過去至少性侵女孩100次，甚至導致女孩最後懷孕，並且在浴缸內痛苦鏟子。目前羅培茲被判一級強姦罪、亂倫罪，而羅培茲的父親則是被判危害兒童罪。此外，羅培茲一家過去曾因為被驅逐出境，背景相當複雜。

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