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不斷更新／鑽石公主號明解除隔離　「篩檢陰性」乘客將陸續下船直到21日

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武漢肺炎,新型冠狀病毒,鑽石公主號。（圖／達志影像／美聯社）

▲郵輪鑽石公主號乘客已經全部接受篩檢。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依、丁維瑀、陳亭伃／綜合報導

郵輪鑽石公主號目前確診累計454例，今（18）日仍停靠日本橫濱港，美國已經接回三百多名公民，加拿大、澳洲、義大利等國17日也提出撤離計畫。《共同社》報導，日本厚生勞動大臣加藤勝信（Katsunobu Kato）表示，政府已針對所有乘客進行採樣，篩檢結果呈現陰性的人員19日開始下船，撤離作業預計21日結束。

此外，日本外務大臣茂木敏史也於18日上午的記者會上提到，從郵輪威士特丹號（MS Westerdam）下船的4位公民並未感染新冠病毒，凌晨已抵達成田國際機場，之後也會在國內重新接受健康檢查。

美國達美航空（Delta Air Lines）檀香山往返名古屋的班機上2名乘客正在接受新冠病毒治療，他們發布聲明表示，正「積極聯繫」乘坐同一班機的其他旅客，並與美國疾管局（CDC）、日本厚生勞動省合作，將會「採取必要措施確保我們顧客與機組人員的安全。」

【0905】

南韓新增1例新冠病毒確診，全國累計31例。

►南韓新增1例累計31人感染　政府最快今派專機撤僑鑽石公主號

各國確診狀況如下：

東北亞：3國

日本：確診520例（橫濱外海郵輪454例，日本境內66例）

北韓：傳聞7例（WHO及北韓政府稱確診0例）

南韓：確診31例

東南亞：6國

新加坡：確診77例

越南：確診16例

馬來西亞：確診22例

泰國：確診35例

菲律賓：確診3例

柬埔寨：確診1例

歐洲：9國

西班牙：確診2例

英國：確診9例

比利時：確診1例

德國：確診16例

瑞典：確診1例

芬蘭：確診1例

法國：確診12例

義大利：確診3例

俄羅斯：確診2例

北美：2國

加拿大：確診7例

美國：確診15例

大洋洲：1國

澳洲：確診15例

南亞：3國

印度：確診3例

斯里蘭卡：確診1例

尼泊爾：確診1例

中東：1國

阿拉伯聯合大公國：確診9例

非洲：1國

埃及：確診1例

 
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